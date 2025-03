Титла на хоризонта в Мюнхен: Баварското море погълна "пиратите" на Санкт Паули

Рекордният шампион Байерн Мюнхен не допусна изненада срещу Санкт Паули и продължава да гледа уверено към титлата в германската Бундеслига. Баварците посрещанаха 15-ия в класирането на "Алианц Арена" и въпреки че допуснаха две попадения във вратат си, успяха да победят с 3:2. Хари Кейн откри за домакините, преди Елиас Саад да върне "пиратите" в мача. Лерой Сане даде комфортна преднина на Байерн с двете си попадения и късният гол на Ларс Рицка не промени развоя на двубоя.

Така Байерн остава обезпокояван на върха в Германия с 65 точки - 6 повече от втория Байер Леверкузен. В петъчния мач "аспирините" победиха Бохум с 3:1, доближавайки се на три пункта от първото място и възродиха мечтата да защитят титлата си. Рекордните шампиони не се поддадоха на напрежението и възтановиха разликата на 6 точки. В следващия кръг Байерн гостува на Аугсбург в баварското дерби, докато Леверкузен ще пътува до Хайденхайм.

ОЩЕ: Най-голямата звезда на Байерн се прицели в "Златната топка"

В останалите срещи от съботния следобяд паднаха седем попадения. Вердер Бремен записа класически успех с 3:0 при визитата си на Холщайн Кийл. Хофенхайм и Аугсбург не излъчиха победител и завършиха 1:1. Хайденхайм изненада Волфсбург и открадна трите точки с минимален успех, а Борусия Мьонхенгладбах също постигна победа с 1:0 над Лайпциг.

FT: Bayern Munich 3-2 St. Pauli



Bayern secure their 20th league win and restore a six-point lead at the top of the Bundesliga! 🔝 pic.twitter.com/ar8cNoywLh