Цветя, които да започнете да отглеждате през януари за красива пролетна градина

Вярвате или не, януари е чудесно време за планиране на вегетационния период. Въпреки че се смята за средата на зимата за по-голямата част от Съединените щати, някои градинарски задачи все още се препоръчват по това време. Това е отлична възможност да се възползвате от отглеждането на растения, например. Има множество растения, които трябва да започнете да сеете в края на зимата . Засаждането на цветя през януари е особено привлекателно заради възможността да се положат основите за ранен цъфтеж. Кандилка, паяжиноподобни цветя и незабравки са само няколко цветя, които трябва да обмислите да засадите през това време.

Може да ви се стори нелогично да засаждате каквото и да било, когато земята е все още толкова неплодородна от студеното зимно време, но всъщност е чудесно време да започнете да сеете семена на закрито или директно в земята. Всъщност някои растения изискват влажно и студено време, за да покълнат. Ето защо опитните градинари вече организират сеитбени станции и правят директна сеитба през януари. Докато повечето градинари ще имат гол парцел с настъпването на пролетта, вие можете да се насладите на двор, пълен с прекрасни пролетни цветя.

И така, какво ще ви е необходимо, за да посеете семена за цветя през януари? Ако имате слънчев прозорец, всичко, от което се нуждаете, е почва, тава за семена и семена за цветя, в които да посеете семената вътре. Може да помислите за лампи за отглеждане и отопляем размножителен апарат, ако имате по-малко светлина. За директна сеитба, всичко, от което се нуждаете, са вашите семена.

Жасмин тютюн

Жасминният тютюн (Nicotiana alata) се отличава с ароматен, ефектен цвят, който се отваря само през нощта, за да привлече нощни опрашители. Той е отличен кандидат за лунна градина. Ранното му засаждане ви дава повече време да се насладите на тръбовидните му цветове. Посейте семената на жасминния тютюн в тава, пълна със смес за разсад, без да ги покривате, за да могат да получават много светлина. Поставете ги в плитка тава с вода, за да полеете семената отдолу. Пресадете ги, след като опасността от замръзване отмине.

Макове

Маковете изискват период на студена стратификация. Когато се засаждат на открито, семената естествено ще претърпят тази температурна промяна. Когато сеете семената си на закрито, ще трябва да имитирате това, като ги поставите в хладилник за 14 до 30 дни – още една причина да започнете този процес през януари. След като това приключи, поръсете семената си директно върху почвата за сеитба. Поддържайте почвата влажна, като я напръскате леко. Пресадете, след като достигнат 15 см височина.

Невен

Хвалени заради атрактивните си оранжево-жълти цветове, както и заради лечебните и кулинарни свойства, невенът (Calendula officinalis) е популярен сред домашните градинари. Тази едногодишна билка се счита за лесна за отглеждане и може да цъфти непрекъснато от пролетта до лятото, ако старателно отстраните отцъфтелите цветове. Въпреки че тези растения са лесни за сеене директно в градината, ако искате да се насладите на цъфтежа им по-рано, можете да започнете семената си на закрито през януари. Необходими са два месеца, за да се появят цветовете, така че ще изпреварите графика, ако започнете по-рано.

Незабравки

Започнете семената си на закрито, като ги покриете със смес за семена. Поддържайте почвата влажна. Трябва да забележите разсад след седмица или две. След като времето е постоянно топло, изнесете разсада си навън, за да се втвърди, и го пресадете, след като има два до три истински листа. Те могат да бъдат агресивни самосеячи, така че не забравяйте да отстраните обезцветените цветове, преди цветовете да дадат семена, за да контролирате разпространението им. Имайте предвид, че незабравките се считат за инвазивни в някои региони.

Теменужки

Теменужките (Viola x wittrockiana) са устойчиви, сърцевидни цветове, популярни в много градини. Ако все още нямате теменужки в градината си, трябва да помислите за засаждането им на закрито през януари, за да са готови за засаждане навън в началото на пролетта. Тези семена предпочитат пълна тъмнина, така че не забравяйте да ги покриете напълно с почва. Може дори да искате да ги покриете с нещо като картон, докато не забележите първите признаци на кълнове. Пресадете теменужките си навън веднага щом почвата е обработваема.