Дървета с плитки корени, които могат да повредят тръбите във вашия двор

Въпреки че отглеждането на големи дървета в двора ви е полезно за сянка, естетика и дива природа, има някои видове, които трябва да държите далеч от къщата си и може би изобщо да избягвате да засаждате в двора си. Всички въпросни дървета имат една обща характеристика - плитки корени, които могат да повредят подземните ви водопроводни и канализационни тръби. Проблемните видове включват трепетлики, брястове, тополи, сребърни кленове и дъбове, само за да назовем няколко.

Още: Как правилно да поливате паяковото растение

Корените на дърветата, както всички корени на растенията, бавно се прокопават в почвата, търсейки близки източници на вода и хранителни вещества, за да поддържат растежа над земята. За съжаление, когато тези корени се натъкнат на по-стари, отслабени, напукани или течащи тръби, те си проправят път навътре, привлечени дори от малко изтичаща вода. Това води до по-нататъшно отваряне на пукнатините и в най-лошия случай до спукване на тръбите.

Освен това, корените на дърветата във вашите тръби могат да причинят запушвания - огромен проблем, ако говорим за канализационни линии. Инвазивните корени на някои видове дървета с плитки корени не само могат да повредят подземните ви водопроводни тръби, но и могат да повредят озеленяването и конструкциите, като пътеки, алеи и дори основите на дома ви, които могат да се напукат с растежа на корените. Внимателното планиране и обмисленият подбор на видовете са необходими при избора на дървета за вашия двор.

Още: Зеленчуци, които трябва да започнете да отглеждате в контейнери този март

Тополови дървета

Въпреки че тополите (Populus spp.) са ценени заради бързия си растеж и създаване на сянка, те за съжаление се гордеят и с обширна, бързо разпространяваща се коренова система, която може да измине дълги разстояния в търсене на влага. Скитащите се корени ще повредят подземните ви тръби – включително канализационните – ако се натъкнат на тях, както и пътеки и алеи. С други думи, избягвайте да засаждате тези популярни дървета твърде близо до къщата си . Освен това, дървесината на тополата е опасно крехка, което означава, че клоните могат да се счупят при силен вятър и лед, а някои видове са буренясни, произвеждайки много коренови кълнове.

Как лесно да отгледате чесън в саксия?

Сребърен клен

Със силно агресивна коренова система, сребърният клен (Acer saccharinum) е друго мръсно дърво, което никога не бива да засаждате в двора си . Неговата плитка, инвазивна коренова система ще потърси тръбите ви и дори септичните ви канали. Макар че това е доста величествено дърво, което може да достигне 24 метра височина, то се справя много по-добре, когато е засадено на широки, открити места далеч от домовете. Там корените му нямат шанс да причинят щети на инфраструктурата, включително тръби и пътеки. Ако наистина искате клен, помислете за клен Фрийман, който е по-малко инвазивен хибрид.

Още: Не забравяйте да подрежете този храст в края на зимата

Върбови дървета

Широко разпространените им, преплетени коренови системи помагат за задържането на почвата и предотвратяват ерозията. Макар че това може да звучи полезно, корените на върбите, които са доста влакнести, също виреят във влага, което ги прави лош избор за градските дворове. Ако не са засадени в достатъчно влажна почва, те ще проникнат – и ще повредят – подземните ви тръби за водата, от която се нуждаят.