Кафяви петна по листата на смокинята - причини и лечение

Кафявите петна по листата на смокиня фрустрират собствениците на растения навсякъде. Те могат да сочат към няколко различни проблема. Но определянето на правилната диагноза бързо спира разпространението и позволява на здравите нови растения да заемат увредените зони.

Смокините с цигулкови листа показват кафяви петна, когато стресът е достатъчно силен, за да убие листната тъкан. Тези петна са постоянни – мъртвите клетки не се възстановяват – но растението ви ще пусне нови листа, след като условията се стабилизират. Ранното забелязване на петната е от решаващо значение.

Хрупкави ръбове, тъмни петна и жълти ореоли могат да изглеждат подобни на пръв поглед. Но разбирането на точните причини и решенията за всяка от тях помага на растенията да се възстановят бързо. Ще ви науча как да идентифицирате причината за кафявите петна по растението си и как да следвате основните насоки за грижа за смокините, за да предотвратите други проблеми, преди да започнат.

Защо има кафяви петна по моята смокиня от листата на цигулката?

Кафявите петна по листата на растенията фидлиф смокини се развиват от няколко стресови фактора, които увреждат листните клетки по различни начини. Местоположението върху листа, текстурата и скоростта на разпространение дават най-ясните указания за причината. Определянето на точния спусък ви позволява бързо да правите корекции в грижите и да спасявате растенията.

Мъртвата тъкан става кафява и остава такава, независимо от причината. Така че истинското решение е да се съсредоточите върху спирането на нови щети, докато растението замества засегнатите листа с течение на времето. Търпението ви ще се отплати, когато се появи нов, чист растеж и основният проблем бъде решен.

Незначителни повреди или дори окисляване на смоките също могат да причинят малки червеникаво-кафяви петна, въпреки че тези петна обикновено остават изолирани. Продължете да четете за най-честите причини за кафяви петна по листата на смокините и как да ги разрешите.

1. Преполиване

Преполиването остава основната причина за кафяви петна по листата на смокиня. Прекомерното поливане прекъсва достъпа на кислород до корените, което води до кореново гниене , което блокира усвояването на вода и хранителни вещества. Кафявите петна започват по краищата, често с жълти ореоли, и страдат няколко листа едновременно. Пожълтяването на долните листа и преждевременното им окапване следват непосредствено след това.

Растенията изглеждат отпуснати, дори когато почвата е влажна, което е ясен признак. Напредналото гниене понякога носи кисела, неприятна миризма от саксията. Оставете горните 5-8 см да изсъхнат напълно, преди да полеете отново.

В тежките случаи ще се наложи да пресадите смокиня, след като подрежете кашавите черни корени обратно до твърдата бяла тъкан. Добре дренирана смес за саксии, като тази от Amazon, помага за предотвратяване на повторна поява. Винаги изпразвайте саксиите след поливане, за да избегнете застояла вода.

2. Подводно поливане

Ако не поливате растенията си достатъчно, листата им изсъхват отвътре, оставяйки хрупкави кафяви петна, които се виждат повече по средата, отколкото по краищата.

Докоснете листата и ако са хартиени и чупливи като стар вестник, това е признак за преливане с вода . Листата обикновено се свиват плътно, преди да се появят кафяви петна. По време на наистина сухи периоди почвата се свива от стените на саксията, което е ясен знак за нужда от повече вода.

Сушенето е по-силно в близост до отоплителни отвори или в помещения с ниска влажност . Целите клони ще увехнат, ако се оставят твърде дълго. Полейте обилно, когато горните 5 см почва изсъхнат, като напоявате растението, докато водата изтече от долната част на почвата.

Постоянната влага без резки колебания поддържа растенията здрави. Доброто дълбоко накисване на всеки няколко седмици през лятото всъщност имитира обилните дъждове, които филиевите листни смокини изпитват в родния си хабитат.

3. Бактериални и гъбични инфекции

Бактериалните петна по листата са тъмни – понякога черни – с тези издайнически жълти ореоли и мазен или влажен вид. Бактериалните заболявания упорито се разпространяват на закрито, така че действайте бързо, ако забележите тези видове кафяви петна по растенията с листа от смокини.

Гъбичните петна по листата остават по-кръгли, с остри ръбове и понякога показват пръстени като мишена. И двете се разпространяват бързо, когато листата са оставени влажни твърде дълго.

Застоялият въздух и водата, задържана върху листата, могат да доведат до тези два проблема. Поливането отгоре или високата влажност без вятър влошават нещата. Отрежете засегнатите листа чак до стъблото и ги изхвърлете в кошчето.

4. Твърде много пряка слънчева светлина

Слънчевото изгаряне се проявява като бледокафяви или светлокафяви петна, винаги от страната, която е обърната към най-силната светлина. Случва се бързо. Може да преместите растението на слънчев прозорец и потенциално да го повредите още същия ден, особено с горещи следобедни лъчи от прозорци с южно или западно изложение. Обгорелите петна понякога първо избеляват, преди да станат напълно кафяви.

Смокините с цигулкови листа могат да се справят добре с ярка индиректна светлина , но ще се прегорят под директни лъчи. Внезапното излагане на светлина основно изпържва клетките. Издърпайте саксията на няколко метра назад или окачете прозрачни завеси, за да омекотите светлината. Обръщайте растението си на всеки няколко месеца, така че всички страни да получават равномерно осветление. Постепенно премествайте растенията на по-светли места, ако е необходимо повече слънце – в противен случай шокът може да бъде опустошителен.

5. Ниска влажност

Сухият въздух на закрито бързо изкривява върховете и краищата на листата. Покафяването започва точно от върховете, първоначално съвсем малко, след което се разпространява по краищата. Зимното отопление изсушава стаите и с течение на времето целите краища на листата могат да станат крехки и да се счупят, ако се изчеткат.

Смокините с листа обичат 40-60% влажност. За съжаление, повечето домове се овлажняват по-бързо, особено през студените месеци. Това означава, че листата губят влага по-бързо, отколкото корените могат да я възстановят в сухи условия.

Увеличете влажността с овлажнител близо до растенията си или използвайте тава с камъчета и вода под саксията. Надежден овлажнител, като този от Amazon , поддържа нивата стабилни без постоянно настройване. Групирането на няколко растения заедно също създава влажен джоб, който също помага.