Как да спасите коледната звезда, след като листата ѝ окапят

Коледната звезда (на латински: Euphorbia pulcherrima) е много декоративно стайно цвете, което след празниците най-често увяхва в някой ъгъл на дома или, още по-лошо, бива изхвърлено като най-обикновена празнична украса.

Ако листата на вашата коледна звезда са увехнали и частично са опадали, но имате достатъчно воля и търпение, можете да я спасите и консервирате до следващата Коледа.

Защо листата на коледната звезда увяхват толкова бързо?

Това растение е чувствително към стрес, което води до увяхване и пожълтяване на долните му листа първо, а в крайна сметка остават само горните.

Най-честата причина е неправилното поливане - или недостатъчно, или прекомерно. Важно е да се полива, когато горният слой на субстрата изсъхне, което трябва да се провери с пръст. Можете да поливате директно до растението или да налеете вода в декоративна саксия и да изтръскате излишната, след като растението е изпило достатъчно вода. Важно е водата да не се застоява в декоративната саксия, защото тогава корените ще изгният и растението ще започне да хвърля листа.

Някои от причините за окапване на листата включват рязко понижаване на температурата, ако растението е на течение, близо до балконска врата или на студен прозорец. Възможно е също да не получава достатъчно светлина, защото често го преместваме в по-тъмен ъгъл след празниците. Или пък въздухът да е твърде сух поради отопление.

В крайна сметка, трябва да се помни, че окапването на листата е естествен цикъл. А именно, червените листа, така наречените прицветници, са си все още само листа, а звездата естествено отслабва след цъфтежа. Нека си припомним, че цветовете ѝ , жълти или бели, са много малки и са разположени на върха на стъблото, а след цъфтежа тя навлиза в фаза на покой.

Какво да правим, когато листата започнат да падат?

Ако стъблото му е зелено и твърдо , то е все още живо. Ако обаче е меко, тъмно и гнило, тогава няма надежда за него. Така че, ако растението е в латентна фаза, то се нуждае от по-рядко поливане. Редовно проверявайте повърхността на субстрата с пръст и поливайте, ако е необходимо.

Оставете го на светло място, но без пряка слънчева светлина. Идеалната температура е между 16 и 22°C .

Можете да го подрязвате само през пролетта, на височина от 10 до 15 см. Нови издънки ще поникнат от пазвите на листата.

Как да се сдобием с червени листа от коледна звезда?

Вашата коледна звезда оцеля ли? Честито! Можете отново да имате декоративно украшение за следващите празници. Важно е да започнете да го приготвяте навреме, за да могат прицветниците да се преоцветят.

А именно, това е дългонощно растение и реагира на непрекъсната тъмнина, което означава, че трябва да бъде в затъмнена стая, без никакъв източник на светлина, в продължение на 12 до 14 часа на ден в продължение на 6 до 8 седмици.

Когато казваме без никакъв източник на светлина, това означава, че до него не трябва да има включена лампа, телевизор или улично осветление, тъй като те също могат да прекъснат процеса.