Оставката на Румен Радев:

Как да спасите коледната звезда, след като листата ѝ окапят

24 януари 2026, 17:57 часа 0 коментара
Как да спасите коледната звезда, след като листата ѝ окапят

Съдържание:

Коледната звезда (на латински: Euphorbia pulcherrima) е много декоративно стайно цвете, което след празниците най-често увяхва в някой ъгъл на дома или, още по-лошо, бива изхвърлено като най-обикновена празнична украса.

Ако листата на вашата коледна звезда са увехнали и частично са опадали, но имате достатъчно воля и търпение, можете да я спасите и консервирате до следващата Коледа.

Защо листата на коледната звезда увяхват толкова бързо?

Още: Как да се грижите за коледните звезди след празниците

Това растение е чувствително към стрес, което води до увяхване и пожълтяване на долните му листа първо, а в крайна сметка остават само горните.

Най-честата причина е неправилното поливане - или недостатъчно, или прекомерно. Важно е да се полива, когато горният слой на субстрата изсъхне, което трябва да се провери с пръст. Можете да поливате директно до растението или да налеете вода в декоративна саксия и да изтръскате излишната, след като растението е изпило достатъчно вода. Важно е водата да не се застоява в декоративната саксия, защото тогава корените ще изгният и растението ще започне да хвърля листа.

Още: Могат ли коледните звезди да се засаждат навън?

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Някои от причините за окапване на листата включват рязко понижаване на температурата, ако растението е на течение, близо до балконска врата или на студен прозорец. Възможно е също да не получава достатъчно светлина, защото често го преместваме в по-тъмен ъгъл след празниците. Или пък въздухът да е твърде сух поради отопление.

7 грешки с коледната звезда, които ще съкратят живота ѝ

В крайна сметка, трябва да се помни, че окапването на листата е естествен цикъл. А именно, червените листа, така наречените прицветници, са си все още само листа, а звездата естествено отслабва след цъфтежа. Нека си припомним, че цветовете ѝ , жълти или бели, са много малки и са разположени на върха на стъблото, а след цъфтежа тя навлиза в фаза на покой.

Още: Как да се грижите за коледната звезда, за да удължите цъфтежа след празниците

Какво да правим, когато листата започнат да падат?

Ако стъблото му е зелено и твърдо , то е все още живо. Ако обаче е меко, тъмно и гнило, тогава няма надежда за него. Така че, ако растението е в латентна фаза, то се нуждае от по-рядко поливане. Редовно проверявайте повърхността на субстрата с пръст и поливайте, ако е необходимо.

Оставете го на светло място, но без пряка слънчева светлина. Идеалната температура е между 16 и 22°C .

Можете да го подрязвате само през пролетта, на височина от 10 до 15 см. Нови издънки ще поникнат от пазвите на листата.

Още: Коледната ви звезда умира? Ето най-честите грешки и как да я спасите

Как да се сдобием с червени листа от коледна звезда?

Вашата коледна звезда оцеля ли? Честито! Можете отново да имате декоративно украшение за следващите празници. Важно е да започнете да го приготвяте навреме, за да могат прицветниците да се преоцветят.

А именно, това е дългонощно растение и реагира на непрекъсната тъмнина, което означава, че трябва да бъде в затъмнена стая, без никакъв източник на светлина, в продължение на 12 до 14 часа на ден в продължение на 6 до 8 седмици.

Когато казваме без никакъв източник на светлина, това означава, че до него не трябва да има включена лампа, телевизор или улично осветление, тъй като те също могат да прекъснат процеса.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Растение коледна звезда градина
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес