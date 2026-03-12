Кои са най-добрите дни през март 2026 за засаждане на картофи - ще съберете 3 пъти по-богата реколта

Кои дни в края на март се считат за най-подходящи за засаждане на картофи?

Ако комбинирате ранното засаждане на картофи с правилна грижа, реколтата ще ви зарадва с големи и изобилни грудки.

През последните години климатът се промени, така че много градинари започнаха да засаждат картофи много по-рано, отколкото преди. Ако пролетта е топла и почвата се затопля бързо, градинската работа може спокойно да започне в края на март. Опитните градинари обаче съветват да се обръща внимание не само на температурата на почвата, но и на благоприятните дни според лунния календар. Правилно избраното време за засаждане помага на картофите да се вкоренят по-бързо и да образуват големи грудки.

Според лунния календар, най-добрите дни за засаждане на картофи в края на март са 26, 27 и 28 март. През този период енергията на луната насърчава развитието на кореноплодни култури и образуването на големи грудки.

Също така, като цяло благоприятни за работа в градината през март са 22-ри, 23-ти, 26-ти, 27-ми и 28-ми, когато растенията се вкореняват по-добре след засаждането. В тези дни картофите покълват по-бързо, образуват силна коренова система и по-добре понасят евентуални температурни промени.

Защо картофите се засаждат по-рано сега?

Поради по-топлите пролети, земята се затопля много по-бързо от преди. Ако температурата на почвата на дълбочина около 10 сантиметра достигне около 8-10 градуса, клубените вече могат да покълнат нормално. Ето защо в много региони градинарите започват да засаждат не през април, а през втората половина на март. Такова ранно засаждане често дава по-добри резултати, защото растенията имат време да образуват силна коренова система преди настъпването на летните жеги.

Народни поличби за определяне на подходящото време за засаждане на картофи

Нашите предци са се ръководили не само от календара, но и от природни знаци. Вярвало се е, че времето за засаждане на картофи идва, когато по брезите се появят малки листа или черешата започне да цъфти.

Тези признаци означават, че земята вече се е затоплила достатъчно, което означава, че клубените ще растат бързо и няма да лежат дълго в студената почва.

Какво ще ви помогне да получите голяма реколта от картофи?

В допълнение към избора на правилните дни за засаждане на картофи, е важно да се използва здрав посадъчен материал. Грудките трябва да са здрави, без повреди и за предпочитане с малки кълнове. Струва си също да изберете добре осветена зона, редовно да разрохквате почвата и да окопявате растенията по време на растеж. Това помага на картофите да образуват по-големи и здрави грудки.

