Колко дълго издържа отворена торба с почва за саксии?

Чудите се дали почвата за саксии, която използвате, има определен срок на годност ? Отговорът на този въпрос зависи от това дали говорите за затворена или отворена торба - и двете условия са значително различни по отношение на дълготрайността. Неотворена торба с почва ще издържи до две години, но след като торбата бъде отворена, можете да очаквате тя да издържи около шест до дванадесет месеца, стига да се съхранява в относително сухи условия. Когато почвата в отворена торба е изложена на околната среда, тя започва да се разлага. При достатъчно време това ще повлияе на нейната хранителна плътност.

Почвата за саксии (в сравнение с градинска почва - има разлика ) е среда за отглеждане, специално предназначена за градинарство в контейнери, откъдето идва и обяснителният прякор. Обикновено се прави от леки органични материали като торфен мъх, кокосови влакна, вермикулит, кора, перлит и компост или други богати на хранителни вещества вещества, които се използват за аериране, задържане на вода и подхранване. Тъй като материалите са органични, те се разлагат естествено, процес, който се ускорява значително, след като запечатаната торба с почвата за саксии се отвори и изложи на въздух и влага.

Вероятно искате да запазите отворена торба с почва за саксии жизнеспособна възможно най-дълго - все пак вероятно сте платили за това. Дръжте я плътно затворена и я съхранявайте на сухо, хладно и тъмно място (или поне далеч от пряка слънчева светлина). Нищо няма да намали качеството на опакованата почвена среда по-бързо от това да затворите торбата безропотно и да я изхвърлите във влажен гараж.

Признаци, че почвата за саксии е развалена и какво да правите по въпроса

Независимо дали целта ви е да отгледате процъфтяваща градина в контейнери или да култивирате няколко красиви саксии за веранда, способността да разпознавате разградената почва за саксии в отворена торба е жизненоважно умение. След като отворите отново торбата, подушете леко почвата. Ако мирише на кисело или на сяра - миризма, подобна на развалени яйца - тогава това почти сигурно се дължи на свръхрастеж на бактерии. Ако почвата има нормална, земна миризма, преминете към проверка на външния ѝ вид и текстура.

Здравословната почвена смес без почва трябва да е с тъмен оттенък, лека и ронлива на допир между пръстите ви. Ако изглежда бледа или сива или има признаци на мухъл, значи вече е загубила качествата, които са най-важни при избора на почва за саксии : пухкавост и добър баланс на материалите. Тя може вече да не е в състояние да осигурява на вашите растения хранителни вещества без промяна. По подобен начин, ако почвената смес е уплътнена или прашна, водата ще тече директно през нея, вместо да се абсорбира в нея - и в корените на вашето растение. И накрая, ако забележите вредители, като гъбични комари или почвени акари, в почвената смес, време е да изхвърлите торбата.

В крайна сметка винаги е по-добре да смените развалена почва за саксии (дори и само да подозирате за това), отколкото да я използвате за растенията си. Не искате да рискувате да възпрепятствате растежа им. Ако обаче смятате, че почвата ви за саксии изглежда здрава, но е била отваряна толкова дълго, че знаете, че хранителните ѝ вещества са намалели, можете да я съживите. За да подобрите дренажа, да намалите уплътняването и да възстановите макро- и микроелементите, смесете старата почвена смес, компоста и перлита в съотношение 4:1:1.