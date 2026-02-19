Листата на вашата смокиня падат - причини и лечение

Листата на смокините с цигулкови листа могат да изглеждат драматично - големи лъскави листа внезапно пожълтяват или падат на пода - но този често срещан проблем рядко е приключил. Вашето растение сигнализира за стрес, така че разбирането на причината за това ви дава предимство да го поправите.

Опитните градинари винаги правят това със смокините през есента - гаранция за изобилна реколта през следващата година

Доброто разбиране на основите на грижата за обикновените смокини може да покрие най-важното, но когато листата започнат да падат, насочването към спусъка е от решаващо значение. Тези тропически красавици са чувствителни към промени, така че дори малки промени могат да предизвикат загуба на листа.

Всеки основен проблем показва леко различни признаци, което улеснява идентифицирането и решаването на проблема. Нека разгледаме най-честите причини за окапване на листата на смокиня и как да върнете растението си в правилната посока.

Още: Кафяви петна по листата на смокинята - причини и лечение

Защо листата на моята смокиня падат?

Смокините с цигулкови листа реагират бързо на промени – ново място, течение или лошо поливане – и тези капризни стайни растения окапват листата си. Това е техният начин да кажат, че нещо не е наред, но ранното откриване обикновено означава пълноценно завръщане. В повечето случаи долните листа окапват първи, но внезапното окапване на горните листа е признак за шок или вредители.

Най-честите причини за окапване на листата на смокиня са прекомерно поливане, недоливане, слаба светлина, температурни промени или шок от преместване. Всяка от тях показва малко по-различни признаци, така че съпоставянето на симптомите с причините ще ви помогне да спестите време. След като проблемът бъде отстранен, нов растеж често се появява в рамките на няколко седмици, докато растението ви се възстановява.

Преполиване

Още: Плодовото дърво, което трябва да размножите на закрито тази зима за по-бърз старт през пролетта

Преполиването е начело в списъка с причини за окапване на листата на цигулката. Подгизналите корени от твърде много вода могат да доведат до задушаване. Листата пожълтяват отдолу нагоре, след което окапват, когато се появи гниене. Ако почвата остане влажна твърде дълго, това води до кореново гниене , което се разпространява бързо и мирише лошо, когато проверявате растенията си.

Винаги проверявайте влажността на почвата преди поливане. Забодете пръст на около 2,5 см надолу в почвата. Ако е влажна, изчакайте и не поливайте.

Подводно поливане

Недостатъчното поливане изсушава корените, кара листата да се извиват и покафеняват по краищата и в крайна сметка кара смокините да пускат листата си, за да пестят енергия. Можете лесно да забележите този проблем, когато видите, че почвата се отлепва от стените на саксията ви. Проверете корените, за да видите дали са сбръчкани и чупливи.

Още: Как да размножите смокиново дърво през октомври

За да поправите подводно замърсена смокиня, полейте растението обилно, докато водата се отцеди от дъното. Можете също да накиснете цялата саксия в мивката, ако почвата е напълно суха и хидрофобна или не поема вода.

Слаба светлина

Слабата светлина забавя фотосинтезата, оставяйки долните листа жълти и в крайна сметка ги кара да окапват. Друг признак за слаба светлина е, когато стъблата станат издължени и се изтягат към прозореца. Също така, когато растежът се забави, това може да е признак за липса на достатъчно слънчева светлина.

Още: Как се прави зазимяване на смокиня

Преместете вашата смокиня на по-слънчево място с ярка, индиректна светлина . Прозорците с южно или западно изложение са идеални. Завъртете растението си за равномерно излагане, за да избегнете накланяне. Ако къщата ви няма достатъчно естествена светлина, допълнете я с лампа за отглеждане.