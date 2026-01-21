Най-доброто време от годината за подрязване на вечнозелено дърво

Що се отнася до поддръжката на градината, много растения и дървета във вашия двор се справят добре с ежегодно подрязване. Някои обичат почистването през студените зимни месеци, докато има други растения, които трябва да подрязвате през пролетта, за да ги поддържате щастливи и здрави . Но докато подрязвате годишно, може да искате да избягвате да докосвате вечнозелените си дървета.

Много градинари подрязват вечнозелените си дървета веднъж годишно, но това е често срещана грешка, която може да навреди на здравето и външния вид на дървото. Повечето вечнозелени дървета се нуждаят от малко подрязване и всяко подрязване, което се извършва, трябва да се фокусира върху премахването на мъртви, повредени или болни клони. За разлика от някои широколистни храсти и дървета, които обикновено се нуждаят от ежегодно подрязване, подрязването на вечнозелените дървета трябва да зависи от това, което всъщност е необходимо за отделното дърво.

И така, защо не можете да подрязвате вечнозелени дървета, когато правите годишното си подрязване в двора? Ами, всичко е свързано с това как тези дървета растат отново след подрязване. Повечето широколистни дървета могат да възстановят растежа, който са загубили, доста бързо, като се възстановяват от подрязването, за да създадат желаната форма и размер. Вечнозелените дървета обаче не правят това и могат да се обезобразят от прекомерно подрязване. Някои вечнозелени дървета, като борове и смърчове, няма да пуснат нов растеж, ако подрязвате по-стара дървесина, което оставя пънове, които умират. Други имат мъртви зони, които не се възстановяват при отрязване. Като действате бавно и подрязвате вечнозелено дърво само когато е необходимо, ще го поддържате здраво и изглеждащо добре.

Най-доброто време на годината за подрязване на вечнозелено дърво

Кога да подрязвате вечнозелено дърво зависи както от вида дърво, което имате в двора си, така и от индивидуалните нужди както на дървото, така и на пространството, в което се намира. Ако вашето вечнозелено дърво е прекалено обрасло или расте твърде близо до домове или пътеки, може да поискате да го подрежете. По подобен начин, ако има много мъртви или повредени клони по дървото, подрязването е необходимо за здраве и безопасност.

Ако имате вечнозелено дърво в двора си, което се нуждае от резитба, времето от годината, в което ще го подрязвате, зависи от вида му. Ако подрязвате борови дървета или смърчове, изберете да го направите през май, след като са пуснали новия си пролетен растеж. Можете да подрязвате хвойна и туя през пролетта или лятото, но е най-добре да избягвате това, когато е наистина топло. Независимо от това, което дърво имате, трябва да избягвате резитбата му в края на лятото или есента, ако е възможно. Това може да доведе до това дървото да пусне нов растеж, който е уязвим на студа, когато настъпи зимата.

Уверете се, че подрязвате правилното място на вечнозелените си дървета

Когато вашите вечнозелени дървета се нуждаят от внимание, трябва да запомните правилото на трите „Д“, за да ги подрежете правилно. Това означава първо да прегледате дървото за мъртви, болни или повредени клони. Отстранете ги, като ги отрежете до здрави клони. Уверете се, че не режете клоните до ствола, тъй като това може да повреди дървото. Вместо това, отрежете от външната страна на клоновата шийка (която е подутата дървесина, която свързва клона със ствола) под ъгъл от 45 до 60 градуса. Това ще помогне на раната да заздравее бързо.

Поддържайте естествената форма на дървото, докато премахвате клони, като следвате модела му на разклоняване. Трябва да избягвате подрязването на централния лидер на вечнозелените дървета, който е стволът, тъй като това може да доведе до растежа на множество стволове, които са по-податливи на повреди. Ако трябва да премахнете централния лидер от дървото си, уверете се, че се развива нов лидер или сами изградете такъв, като завържете клон изправен. Ако по-младите дървета развиват два лидера, отстранете единия от тях.