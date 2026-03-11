Подправки, които можете да отглеждате в градината си на открито

В историята на търговията с подправки са се формирали империи и са откривани изцяло нови континенти в търсене на вкусове, които сега пазим в шкафовете си без да се замисляме. От черен пипер до канела и карамфил, съставки като тези са оформяли икономиките и кулинарните традиции в продължение на векове. Но докато много хора, които обичат да отглеждат собствена храна, включват билки в своите ядливи ландшафти, не чуваме толкова много за хора, които отглеждат подправки. От любопитство се зачудихме колко от тези подправки всъщност биха могли да се отглеждат в обикновена градина на открито и бяхме малко изненадани от отговора. Макар че зависи от вашия климат - повечето подправки не могат да издържат на студени температури

Въпреки всичките 26 подправки, които открихме в този списък, някои хора може да ги възприемат по-скоро като билка, отколкото като подправка. Термините може да са малко объркващи, но „билка“ и „подправка“ не са класификации. Вместо това, тези думи се отнасят по-скоро до това как се използва част от растението. Билките обикновено са листните части на растението, които използваме в храните и напитките си, сушени или пресни. Подправките са ароматни семена, кори и корени. Разграничението е малко по-ясно, когато вземем за пример растения като копър: листата се използват като билка, а семената като подправка. Кориандърът е друг пример, при който пресните листа са билка, а семената са подправката, известна като кориандър.

Бахар

Бахарът (Pimenta dioica) е сушена зрънце от дърво, което расте в Карибите, Мексико и Южна Америка. Това дърво може да достигне височина до 12 метра и да се разпростре до 7,6 метра, но е достатъчно гъвкаво, за да се отглежда в контейнери на закрито през зимата, ако живеете в зони 9 и по-студени.

Анасон

Семената от анасон идват от растението анасон (Pimpinella anisum). На вкус са подобни на женско биле заради съединението анетол, но не бива да се бъркат с други подправки в този списък, като звездовиден анасон или копър. Една от няколкото подправки от семейство моркови, семената от анасон, се използват в супи и печене. Може да се отглежда на открито, но изисква дълъг вегетационен период от поне 120 дни за зрели семена, така че може да се наложи да започнете да сеете семена на закрито, за да осигурите добра реколта.

Дафинови листа

Лавровият лавър (Laurus nobilis) може да се отглежда на открито. В по-хладен климат може да вирее като стайно растение, предпочитайки добре дренирана и влажна почва. Независимо от климата, в който живеете, отглежданите в контейнери дафинови дървета могат да бъдат привлекателни със своята вечнозелена листа. Тъй като растат бавно, те лесно се поддържат чрез подрязване на корените на всеки няколко години. Можете да изберете да отглеждате това дърво с един ствол, като подрязвате издънките, или да го оставите като многоклонен храст. Може да се използва и като топиарно растение, ако това е нещо, което ви интересува.