Пролетно цъфтящи растения, които виреят от февруарска резитба

Обикновено през зимата, на места, където вали сняг и земята замръзва, няма много задачи за вършене в градината. Тъй като работя като професионален градинар в североизточната част на страната, сезонният ми график обикновено означава, че работя на открито приблизително между март и ноември. Понякога обаче се оказвам зает с неща, свързани с градината, през зимата (освен да преглеждам каталози със семена)! Има една задача, която може да бъде полезна за определени градински растения, ако се извърши през февруари: резитба.

Видовете растения, които се възползват от резитбата през февруари, включват различни категории: многогодишни растения, овощни дървета, лози и храсти. Някои пролетно цъфтящи многогодишни растения , които образуват нов растеж през пролетта, трябва да се подрязват, когато се появят нови издънки, обикновено през март или април. Но има и други, които цъфтят по-рано, като кукуряците (Helleborus), които могат да се подрязват в края на зимата. Премахването на старите издънки осигурява място за цветовете, които се появяват непрекъснато през пролетта.

Ако не сте сигурни дали растенията ви трябва да се подрязват през февруари или не, не забравяйте да направите малко проучване за вашия специфичен сорт. Някои сортове в рамките на един вид може да имат различни характеристики, като например азалиите, които може да имат различно време на цъфтеж, или малините, които може да имат различно време на зреене. Винаги търсете най-конкретната информация, която можете, и избирайте достоверни източници, като например университетски уебсайтове, професионални градинарски магазини и блогове или местната ви Кооперативна асоциация за разширение.

Ябълкови дървета

ърво: подрязвайте клони, по-тънки от пръста ви, по всяко време на годината. Второ: клони, по-дебели от пръста ви, трябва да се подрязват в края на зимата (февруари). Тази част от фолклора е много мъдра. По-дебелите клони на ябълковите дървета трябва да се подрязват, когато дървото изпадне в състояние на зимен латентен период, след като през есента намали производството на плодове. Това време помага за предотвратяване на стрес или увреждане на откритата отрязана дървесина и ѝ дава време да заздравее, преди да се появи пролетен растеж.

Гладки хортензии

Има редица великолепни сортове хортензии , които цъфтят на млади дървета и се повлияват добре от резитба в края на зимата, включително всички гладки хортензии (Hydrangea arborescens). Тези видове имат пълни, кълбовидни туфи, пълни с малки цветове, които блестят с цвят от края на пролетта до края на лятото и след това. Има много кремаво бели сортове с цветове, както и някои сортове с ружово-розови или лавандулово-розови цветове, като „Mini Mauvette“ или „Invincibelle Ruby“. Този вид се разпространява и от основата чрез поникващи издънки, които също могат да бъдат отрязани през февруари.

Рози

Отглеждането на рози (Rosa spp.) може да бъде предизвикателство, в зависимост от сорта, но много градинари отглеждат издръжливи храстовидни рози или катерливи рози, защото те изискват сравнително малко поддръжка. Тези сортове рози се възползват от редовна резитба. Добре е да ги подрежете през февруари, преди да се появи нов пролетен растеж. По това време трябва да отрежете всички мъртви пъпки, а също и да оформите розовия храст, за да контролирате размера и разпространението му. Късната зимна резитба помага за предотвратяване на разпространението на болести и насърчава образуването на здрави нови пъпки.