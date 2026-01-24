Растение, което трябва да отглеждате през зимата, за да привлечете опрашители през пролетта

Никога не е твърде рано да започнете да планирате как да привлечете пролетни опрашители в градината си. Повечето цъфтящи растения се нуждаят от тези полезни същества, за да ги опрашват. След като планирате предварително, защо не изберете магнит за опрашители, който предлага и допълнителни предимства?

Такова растение е бял равнец (Achillea millefolium), издръжливо и непретенциозно многогодишно растение, което е лесно за отглеждане, дори в бедна почва. Градинарите се наслаждават на неговата гъвкавост по много начини, от отглеждането му в контейнери до засаждането му редом със сукуленти в градината и много други. Неговата устойчивост на суша го прави идеален за ландшафти с ниска поддръжка. Елените и зайците са склонни да избягват бял равнец, но опрашителите го обичат. Някои градинари се притесняват, че отглеждането на бял равнец е огромна грешка заради навика му да се разпространява, но разпространението му може да се контролира. За да добавим към привлекателността му, бял равнецът се предлага в редица ярки, живи цветове.

Започнете да отглеждате универсален бял равнец с голи корени през зимата

Можете да поръчате голи корени за вашата пролетна градина през зимата . Би трябвало да можете да засадите бял равнец с голи корени през зимата в по-топъл климат - стига земята да не е замръзнала и да е обработваема. Растенията с голи корени позволяват отглеждането на бял равнец през зимата, защото те са в латентно състояние, точно както биха били, ако вече растат в студения ви двор. Огледайте голите корени, когато пристигнат, и отрежете всички изгнили, изсъхнали или счупени корени и ги накиснете във вода до един час преди засаждане.

Почвата трябва да е песъчлива и добре дренирана на място, което е огрявано от слънчева светлина. Ще искате да изкопаете дупки два пъти по-широки от масата на корените и да добавите малка купчина пръст в центъра на дупката, за да ги поддържате. Подредете корените около тази купчина, докато поставяте растението в дупката с короната на същото ниво като почвата. Запълнете дупката с пръст и добавете слой мулч около растението, за да го изолирате от студа. Накрая, полейте добре бял равнец.

Ако не можете да засадите веднага, незабавно съхранявайте бял равнец с голи корени в хладилник или на друго място с температура около 4 градуса по Фаренхайт, като поддържате материалите, с които са били доставени корените, влажни. Друг вариант е да изкопаете голите корени в градината си, за да не нарушат покой. След като ги огледате и накиснете, сякаш засаждате, изкопайте V-образен ров, поставете снопове корени в него под ъгъл и го напълнете с почва и вода. Вашият бял равнец с голи корени може да остане в рова до около месец през пролетта. Разкрийте и изплакнете корените, когато сте готови да засадите през пролетта.

Зимна сеитба на бял равнец в по-студен климат

Хората в по-студен климат все още могат да отглеждат бял равнец през зимата чрез зимна сеитба, метод, при който семената се засяват в защитен контейнер и се оставят да покълнат, когато са готови. Първата стъпка е да се определи контейнер. Много зимни сеячи използват кани за мляко, но всеки контейнер ще свърши работа, ако осигурява подслон, побира поне 10 сантиметра почва, позволява навлизането на светлина и позволява както навлизането, така и оттичането на вода. Трябва също да се уверите, че контейнерът е чист.

След като имате контейнера си, ще искате да направите дренажни отвори на дъното. Ако използвате кана за мляко, разрежете контейнера почти наполовина, оставяйки панта, за да можете да залепите половинките заедно с тиксо след засяване. Поставете 10 см почва за саксии (не среда за разсад) в контейнера и го навлажнете обилно. След това поръсете малките семена от бял равнец върху почвата. Залепете горната и долната част на контейнера обратно заедно с тиксо. Ако сеете други растения през зимата, етикетирайте контейнера с маркер на маслена основа, за да знаете какво има вътре.

Поставете съда навън, за предпочитане на защитено място, без вятър и животни. Проверявайте го редовно, за да се уверите, че получава влага през отвора, където е била капачката, и че излишната вода се оттича от съда. Следете за покълване, след което извадете разсада и го пресадете, след като има поне два истински листа. Вижте повече подробности в нашето ръководство за съвети и трикове за зимна сеитба на семена . Поддържайте ниски очаквания за цъфтеж през първата година, ако сеете през зимата, тъй като е малко вероятно да видите цъфтеж до следващата година.