Декабристът, или Шлумбергера (известен още като коледен кактус), е едно от най-взискателните стайни растения. То не търпи нищо излишно, изисква стриктно спазване на график, а основната тайна на буйния му зимен цъфтеж е именно липсата на грижи през есенния период.
Спатифилумите са известни със своите лъскави зелени листа и изправени цветове. Произхождащо от тропическите региони, това растение вирее в топли, влажни условия и предпочита ярка светлина и влажна почва.
Бялото грозде заема особено място в историята на лозарството и винопроизводството. То е основа за създаването на едни от най-фините вина в света, но същевременно намира широко приложение и като десертен плод.
Гроздето е един от най-обичаните плодове в света, а неговата история е неразривно свързана с човешката цивилизация. Докато част от сортовете са селектирани за винопроизводство, друга – не по-малко значима – е създадена с една единствена цел: да дарява наслада при директна консумация.
Есенното пръскане не е просто навик, а основна практика в овощарството. То цели унищожаване на зимуващите форми на гъбични заболявания, бактерии и вредители, които се укриват в кората, пукнатините и падналите листа.
Лавандулата е нещо повече от ароматен многогодишен храст – тя е градински продукт, известен с красивите си цветове, които привличат опрашители и могат да се събират и използват за направата на сапуни, чайове и други.
Изтощената почва изглежда като смъртна присъда, осъждайки градинаря на няколко години борба за плодородието. Това растение, което е един скромен член от семейството на бобовите растения, може драстично да промени състоянието на почвата само за няколко месеца.
Много любители градинари са убедени, че сапуненият разтвор е надеждно и безопасно средство срещу листни въшки. На практика обаче това народно средство често се оказва неефективно и дава само временни резултати.
За много градинари борбата с плевелите е истинско предизвикателство. Редовното премахване на плевелите не дава желаните резултати, а използването на химикали в цветни лехи или близо до овощни дървета може да навреди на културите.
Лозята изискват внимателна грижа, особено през есента. През този период се полагат основите за бъдещата реколта. Правилното есенно торене на лозето влияе върху силата на пролетните издънки, качеството на плодовете и устойчивостта на растенията на замръзване.