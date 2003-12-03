Гроздето е един от най-обичаните плодове в света, а неговата история е неразривно свързана с човешката цивилизация. Докато част от сортовете са селектирани за винопроизводство, друга – не по-малко значима – е създадена с една единствена цел: да дарява наслада при директна консумация.