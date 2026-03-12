Тайната на опитните градинари - те винаги правят това с картофите преди засаждане

Преди началото на сезона, градинарите съветват да се обърне внимание не само на подготовката на почвата, но и на посадъчния материал. Бъдещата реколта от картофи до голяма степен зависи от това как се обработват клубените и колко са качествени.

Как да третираме картофите преди засаждане?

Опитните градинари забелязват, че правилно подготвените грудки покълват по-бързо, дават силни кълнове, образуват мощни храсти и в резултат на това осигуряват по-голям брой големи картофи.

Защо да третираме клубените преди засаждане Предзасаждащата обработка изпълнява няколко важни задачи едновременно. Тя дезинфекцира повърхността на картофите, намалява риска от гъбични заболявания, стимулира покълването и повишава устойчивостта на растенията на температурни крайности и вредители.

Всъщност това е един вид начален „имунитет“ за картофите: клубените се вкореняват по-бързо, растат по-активно и образуват здрави храсти.

Просто и ефективно средство е дървесната пепел. Едно от най-популярните и достъпни средства е разтвор, приготвен от нея. За да го приготвите, просто разтворете чаша пресята пепел в кофа с топла вода. Клубените могат да се накиснат в разтвора за 30 минути или просто да се напръскат с него преди засаждане.

Дървесната пепел е богата на калий, фосфор и калций - елементи, които стимулират растежа на растенията, укрепват кореновата система и намаляват риска от гниене и гъбични заболявания.

Как правилно да подготвим картофите за засаждане

Преди обработка клубените трябва да бъдат внимателно инспектирани. За засаждане са подходящи само здрави картофи без тъмни петна, гниене или механични повреди. Най-добре е да се изберат средно големи клубени със силни кълнове. След обработката картофите трябва да се изсушат леко на сянка и след това да се засадят в подготвена почва.

Според опитни градинари, подобна подготовка помага на растенията да се вкоренят по-бързо, да образуват мощни храсти и осигурява висока, висококачествена реколта от картофи.

При засаждане на картофи, добавянето на хумус или компост в дупката подобрява добива. Някои хора добавят добре угнил оборски тор, погрешно вярвайки, че повече е по-добре. Чистият оборски тор, дори и добре угнил, може да бъде замърсен с болести, ларви на вредители и семена на плевели. Освен това, излишният азот води до прекомерен растеж на надземната част на растението, което е вредно за бъдещата реколта. Освен това, излишният азот се натрупва в картофените клубени под формата на нитрати.

