Това е най-голямата грешка ори косене на тревата

За да постигнете по-здрава морава, избягвайте да косите тревата твърде късо и се придържайте към правилото 1/3, което предотвратява прекомерното натоварване на тревата. Други важни съвети включват използването на остро ножче за косачка, мулчиране на окосената трева за естествено торене, толериране на полезни плевели като детелина и обилно, но рядко поливане, за да се насърчи силен растеж на корените.

Направете този тест, за да разберете дали моравата ви има нужда от още вода през горещините

Поддържането на буйна, зелена морава включва повече от просто поливане и изскубване на няколко плевели. Една от най-големите и най-често срещани грешки, които хората правят, е да косят тревата твърде късо. Стръковете трева играят ключова роля в абсорбирането на слънчевата светлина и насочването на тази енергия към корените. Когато твърде голяма част от стръковете се отрежат, тревата е принудена да разчита на съхранена енергия, което отслабва растението. С течение на времето това може да изтъни тревата ви, да насърчи нахлуването на плевели и да намали устойчивостта на суша, което прави възстановяването много по-трудно. Това прави моравата по-податлива на стрес, болести, плевели и суша. За да поддържате моравата си здрава и процъфтяваща, разбирането на значението на височината на косене е от съществено значение за дългосрочния успех.

Правилото 1/3: Простият трик с косене за по-силна и здрава морава

Още: Пълно ръководство за аериране на тревни площи през септември

За да избегнете ненужно натоварване на моравата си, Роси съветва да следвате правилото за косене с 1/3. Това правило е просто: никога не косете повече от една трета от стръкчето трева наведнъж. Може да се наложи да коригирате режима си на косене, но дългосрочните резултати си заслужават.

Например, ако оставите тревата си да порасне до 12,5 см, подрежете я до около 8,5 см. Премахването само на една трета от острието намалява загубата на вода, ограничава стреса на растенията и води до по-здрава морава.

Това също означава, че ще косите по-рядко, до 25–35% по-рядко, според Роси – което ви връща време през уикендите.

Сега си представете някой, който подрязва моравата си до 5 см. За да спази правилото за 1/3, той ще трябва да коси, когато тревата достигне само 7,5 см, което означава по-често косене; на всеки 5 дни вместо на 8 или 9. За целия вегетационен период това е много допълнително време, прекарано зад косачката.

Още: 5 основни задачи за грижа за тревата през септември, преди да е станало твърде късно

Освен прекалено късото косене, няколко други навика могат да навредят на вашата морава. Ето няколко ключови грешки и решения, подкрепени от експерти:

Използване на тъпо острие на косачката

Тъпото острие на косачката разкъсва тревата, вместо да я реже чисто. Това оставя назъбени ръбове, които губят влага по-бързо и са по-податливи на болести. Експертите по грижа за тревни площи препоръчват да заточвате острието на косачката на всеки 10 часа употреба, за да осигурите чисто косене и по-здрава трева.

Събиране на окосената трева вместо мулчиране

Още: Как да се грижим за тревни площи през есента

Окосената трева е естествен източник на хранителни вещества. Вместо да я събирате в торби (което също увеличава натоварването ви), превключете косачката си в режим на мулчиране. Това позволява на окосената трева да падне обратно върху тревата и да се разгради, намалявайки нуждата ви от тор с до 25%.

Изкореняване на всеки плевел

Макар че е изкушаващо да се стремите към перфектно безплевели тревна площ, това не е нито реалистично, нито необходимо. Някои плевели, като детелината, всъщност могат да бъдат полезни за вашата морава. Детелината, например, улавя азот от въздуха и обогатява почвата. Избягвайте прекомерната употреба на хербициди и се научете да толерирате малки несъвършенства за по-екологичен двор.

Поливане твърде често и твърде рядко

Още: 4 златни правила в грижа за моравата през есента

Честото леко поливане може да отслаби кореновата система на вашата морава. Вместо това, накисвайте моравата си обилно веднъж седмично - или на всеки няколко дни през пиковия летен период. Стремете се към около 2,5 см вода на седмица, включително валежите. Лесен начин да следите това е като поставите празна консерва от риба тон на моравата си; когато се напълни, вашата морава е получила достатъчно.