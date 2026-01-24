Този тор в градинските ви лехи ще дадете тласък на растежа на пролетните луковици

Ако вашите цветни луковици вече са в земята (а би трябвало да са), може би си мислите, че работата ви е свършена до пролетта. Но все още е възможно да подхранвате тези луковици между сега и ранна пролет, за да им осигурите по-пълноценен растеж, когато поникнат. По-здравите растения могат да събират слънчевата енергия по-ефективно и да я изпращат обратно към луковиците си, за да могат да предложат продължително удоволствие през следващите години.

Още: 3 резници от стайни растения, които да вземете през януари

Колкото по-големи са цветовете и листата, толкова повече слънчева светлина се абсорбира и толкова по-големи са луковиците до есента. Ако сте натрупали дървесна пепел в камината си, можете да разпръснете тази пепел по всяко време през зимата, където сте засадили луковици. С размразяването на земята по-близо до пролетта, пепелта ще си проправи път в почвата до корените на растенията и ще натори луковиците ви, когато започнат да растат. По този начин избягвате една от градинарските грешки, които много хора правят с луковиците си - торене, когато ги засаждате, вместо когато се нуждаят от храна.

Размножаване на салвия чрез разделяне за безкрайно количество

Причината, поради която торенето на растенията е сред многото приложения на дървесната пепел, е, че по същество изгаряте въглеродните, водородните и кислородните газове от дървесината и оставяте твърдите минерали, от които растенията се нуждаят, особено калий, магнезий, фосфор и калций. Калият и магнезият са важни за фотосинтезата и други процеси, фосфорът е важен за развитието на цветовете, а калцият стимулира растежа на корените. Въпреки че дървесната пепел не е пълноценна диета от хранителни вещества, от които се нуждаят вашите пролетни луковици, тя е добро начало за стимулиране на растежа.

Още: Напълнете градината си с опрашители, като засадите тези билки до розмарина си

Стъпки за торене на пролетните луковици с дървесна пепел

Преди да започнете да събирате дървесна пепел от камината или огнището си, уверете се, че не сте изгорили дървесина, обработена под налягане, което може да представлява риск за здравето и със сигурност не е нещо, което искате да добавяте към почвата си. Също така ще искате да тествате нивата на pH на почвата, за да се уверите, че тя се нуждае от дървесна пепел. Твърде много фосфор може да доведе до лошо здраве на почвата, докато калцият, един от най-изобилните елементи в дървесната пепел, неутрализира киселините, както всеки, който е приемал варовит антиацид, може би знае.

Още: Най-голямата грешка, която правите със змийското си растение

„Подслаждането“ на почвата чрез добавяне на калций може да бъде полезно, ако почвата ви е твърде киселинна, но пролетните луковици като нарциси, лалета и зюмбюли предпочитат почва, която е неутрална до леко киселинна, от 6 до 7 по скалата за pH (където 7 е неутрално, а всичко по-високо е основа, а не киселина). Повечето градински почви вече съдържат достатъчни количества калций, така че добавянето на твърде много може да има отрицателен ефект върху луковиците ви.

Зашеметяващото стайно растение, което вирее без много грижи

След като разберете, че няма да замърсявате почвата си с дървесина, обработена под налягане, и че почвата действително ще се възползва от дървесна пепел, сложете предпазни средства, като ръкавици, дълги ръкави, предпазни очила и дихателна маска, тъй като дървесната пепел може да бъде разяждаща. Съберете пепелта от камината, след като изстине, отстранете големи парчета дървени въглища и след това поръсете умерени количества върху почвата на местата, където сте засадили луковици. Полейте пепелта леко, за да сте сигурни, че няма да я издуха, и изчакайте пролетта, за да видите нейното магическо действие.