Защо доматите растат дребни - грешката, която прави почти всеки градинар

Градинарите, които отглеждат домати в градината си, усърдно се грижат за тях през целия сезон - поливат ги, връзват и премахват страничните издънки. Но когато дойде време за прибиране на реколтата, вместо сочни гиганти, на храстите висят малки, макар и многобройни плодове. Каква е тайната? Оказва се, че всичко се дължи на една често срещана грешка, свързана с водата - 9 от всеки 10 градинар допуска тази грешка.

Грешката, заради която доматите растат дребни

Повечето хора са сигурни, че колкото по-често се поливат домати, толкова по-добре растат. Но това е погрешно схващане. Доматите са устойчиви на суша растения. Корените им достигат дълбоко в земята, за да извличат влага от долните слоеве на почвата. Ако поливате храстите повърхностно всеки ден, корените остават слаби, а излишната влага провокира гъбични заболявания и напукване на плодовете.

Правилният подход е рядко, но обилно поливане. Овлажнявайте почвата веднъж на всеки 5-7 дни, като наливате поне 5 литра вода под всеки храст. Това стимулира растежа на кореновата система в дълбочина, което прави растението по-силно и по-устойчиво на температурни промени. Друга тънкост е времето за поливане. Никога не правете това през деня под жаркото слънце. Водните капки по листата действат като лещи, причинявайки изгаряния. По-добре е да поливате рано сутрин или след залез слънце, насочвайки струята директно под корените.

Но това не е всичко, според опитните градинари. Мулчирането е вашият верен съюзник в отглеждането на големи домати. 5–7 cm слой слама, окосена трева или компост задържа влагата в почвата, потиска плевелите и предпазва корените от прегряване.

Бонус: мулчът постепенно се разлага, превръщайки се в допълнителен тор. Също така градинарите с опит съветват да не се прекалява с азотните торове. Те стимулират растежа на зелена маса в ущърб на плодовете.

По време на цъфтежа и формирането на плодове преминете към калиево-фосфорни торове - те са отговорни за размера и съдържанието на захар в доматите.

Изисквания на доматите към температурата на почвата и въздуха

Това е друго важно условие, тясно свързано с качеството на реколтата. Доматът е топлолюбива култура. Семената на доматите покълват за 3-5 дни при температура 25-30 °C. Ако температурата на почвата се намали до 13°C на дълбочината на полагане на семената, разсадът може да се появи едва на 18-ия до 22-ия ден. След появата на пълни издънки растежът и развитието на растенията се повлияват положително от понижаване на температурата за 3-4 дни (през деня - до 12-15 ° C, а през нощта - до 8-10 ° C).

В началото на цъфтежа и образуването на плодове изискванията на доматените растения към температурата се повишават. Благоприятната температура за връзване на плодовете е 25°С през деня и 17-19°С през нощта По време на узряването им тези показатели се понижават. Плодовете узряват по-добре при температура 20-25 ° C, но си струва да се разбере, че дори при леко понижение до 16-18 ° C, доматите узряват доста добре.

Оптималната температура за тези растения е 22-27 °C в зависимост от фазата на тяхното развитие и растеж, интензитета на светлината, сортовите характеристики и други фактори. Повишаването на температурата на въздуха до 35 ° C може да доведе до забавяне и дори спиране на растежа. Така при температура 30-31 ° C и ниска относителна влажност фотосинтезата се забавя значително и ако температурата е над 33-35 ° C, прашецът става стерилен, оплождането не настъпва и цветовете падат.

Ниските температури също се отразяват негативно на растенията. Така при температура на въздуха под 15 °C растенията не могат да цъфтят, а при 8 °C растежът им спира. В същото време доматените растения могат да издържат на температури от 8-10 ° C за дълго време (50-60 дни), но това води до забавяне на растежа и образуването на генеративни органи на растенията. При температура на въздуха 5-8 ° C цветята и плодовете на доматите загиват, а при 1-2 градуса под нулата загива цялото растение. Доматените растения също са взискателни към температурата на почвата. Оптималната почвена температура зависи от яркостта на светлината и е 16-24 градуса. Намаляването на температурата до 11-12 ° C незабавно забавя способността на корените да абсорбират фосфор, така че по време на периода на разсад котиледоните и листата на растенията придобиват лилав оттенък и спират да растат. В същото време синтезът на протеини се инхибира.

