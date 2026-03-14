Знаете ли по каква причина магнитните бури са напаст за организма? Да излезем от кошмара - ето скъпоценни съвети

Дните и месеци с повече магнитни бури са изпитание за немалък дял от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще ви разкажем абсолютно всичко, което ви е от първостепенно значение, за да се преборите с тях. Както и в крайна сметка ще ви предоставим начин, по който да установите с прецизност в кои дни ще се появат магнитни бури.

Кои хора се влияят зле

Прието е, че близо 46 % от хората са подвластни на магнитните бури, а в последно време броят им повишава растежа си. Не всички от тях допускат, че личното неразположение, повишената нервност, крехкият сън, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са породени или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт стават факт два дни по-рано преди започването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Не се паникьосвайте обаче - човек би могъл да се приспособи и потуши реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Най-хубавото е, че тези навици са изключително подходящи за вас и ще ви въздействат здравословно така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в много добра кондиция. Затова тук ще изброим онова, което ви би било добре да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се сблъскате с победен изход с тях.

Спадете ли към метеочувствителни хора?

В случай, че магнитните бури ви оказват влияние, то идват съмненията, че вие принадлежите хората, предразположени към по-изразена чувствителност към времето и неговите промени. Подобно обстоятелство не трябва да ви докарва до отчаяние - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора страдат от различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или настъпващият студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога стават жертва на болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Невинаги успяват да спят добре. В повечето случаи признават, че имат по-ниска работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Усещането за задух е обичаен симптом.

Хроничните заболявания създават проблеми при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват характерна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако разпознавате в себе си този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво специалистите съветват да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Магнитни бури и правилно хранене

С какво ще се храните в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от изключително значение за тонуса ви. Диетата, която ще ви даде сили срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Хапвайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Много добре влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата за готвене вкъщи, от варивата сега е подходящият момент за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото изобилства витамините от групата Б, които имат ключово, благоприятно въздействие за нервната система. Забравете обаче за белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът е много голям, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите микс от няколко билки, които влияят чудесно на здравето.

- Закуската е нещо, което в никакъв случай не пропускайте . Направете си нещо с царевично брашно. Ако сложите в кашата мляко, постарайте се да е нискомаслено.

- Намалете месото, да се приема повече риба.

• Най-важните навици, които да спазвате

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. Каквото и да става, наспивайте се добре - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, предайте се на лукса на следобедната дрямка.

Разходките са приоритет номер едно, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е задължително разходката да е дълга, но едни разведряващи 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. Ако не ви е до разходка и предпочитате да прекарате повече време вкъщи, то една десетминутна гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Консумирайте в по-малък мащаб, или отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Ако пушите, редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Освободете се от тежката физическа работа, както и от стреса. Редуцирайте безкрайните часове пред телевизора, компютъра и телефона. Ключови са часовете преди лягане - тогава дръжте устройствата настрани.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще има хубава роля в стратегията ви.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

По-хубаво е да намалите поглъщането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Ключови решения не вземайте и шофирайте внимателно.

Точна проверка - най-сигурното място за консултация

Факт е, че в в интернет е наситено с статии за магнитни бури. За съжаление обаче в тях рядко има доза истина. Колкото и да са много, има един-единствен подход, с който да се осведомите прецизно за бурите - може да се открие и абсолютно достоверен на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук