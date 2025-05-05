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Среща с проф. д-р Мурат Хасанрейсоглу в София – открийте възможности за лечение на очни заболявания в чужбина

05 май 2025, 10:07 часа • 252 | прочитания
Среща с проф. д-р Мурат Хасанрейсоглу в София – открийте възможности за лечение на очни заболявания в чужбина

На 10 май 2025 г. в София ще се проведат информационни срещи с проф. д-р Мурат Хасанрейсоглу – международно признат офталмолог и ръководител на Катедрата по очни болести в Университетската болница "Коч", Истанбул.

Проф. Хасанрейсоглу е специалист с международен опит, обучаван в едни от най-реномираните офталмологични институции в света:

  • Moorfields Eye Hospital – Лондон
  • Wills Eye Institute – Филаделфия
  • Stanford University – САЩ

Към днешна дата той ръководи Катедрата по офталмология в Университетската болница "Коч", която е с високотехнологично оборудване и мултидисциплинарен подход в лечението.

Тези срещи предоставят възможност за получаване на ценна информация за съвременните възможности за лечение в чужбина, включително прилагането на най-новите медицински технологии и подходи.

Теми, по които може да получите информация:

  • Увеит
  • Вътреочни тумори – диагностика и лечение
  • Злокачествен меланом на окото
  • Заболявания и хирургия на ретината
  • Комплексни случаи след неуспешни интервенции
  • Болест на Щаргард
  • Пигментен ретинит
  • Атрофия на оптичния нерв

Информация за участие

Срещите са изцяло информационни и не заменят медицински преглед, поставена диагноза или лечение, провеждано в България. Броят на местата е ограничен – свържете се с нас предварително, за да запазите час.

 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Медикъл Караджъ
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