4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 09 - 15 март 2026

През седмицата от 9 до 15 март любовните взаимоотношения се подобряват значително за четири зодиакални знака. Това е идеалното време да забавите темпото и да планирате времето си. Не пренебрегвайте простичките моменти на свързване. Вместо големи цели, фокусирайте се върху малките неща и моментите на споделена любов.

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 09 - 15 март 2026

Близнаци

Не се очаква от вас да поемете всичко, Близнаци. Когато Луната в третата четвърт настъпи в Стрелец на 11 март, помислете какво вече не е нужно да носите. Независимо дали се фокусирате върху това, което трябва да простите или да се освободите от това, осъзнайте, че не можете да продължавате да се тревожите за случилото се в миналото, поне не ако искате да изградите съвместен живот. Отделете време, за да помислите от какво искате да се освободите и проведете важните разговори с партньора си.

Има причина нещо от миналото ви да не се е получило. Не, че сте го объркали или че сте загубили шанса си, а заради кармични уроци или божествена защита. Използвайте енергията на Луната в Стрелец, за да се освободите от човека и връзката, за които сте мислили. Не можете да продължавате да се чудите за миналото си и все пак да очаквате да продължите напред.

Още: Седмичен ТАРО хороскоп, 9-15 март 2026

Дева

Не се съмнявайте в емоциите си. С навлизането на Веста в Риби на 9 март, започвате да копнеете за по-дълбока обвързаност със съществуващия си партньор. Тази енергия ви помага да преодолеете всяко чувство на раздяла или откъснатост.

Освен че ще постигнете по-голяма стабилност, ще можете по-добре да изразявате любовта си един към друг. Веста в този воден знак помага на вас и човека, когото обичате, да се чувствате наистина обгрижени. Забавете темпото и бъдете „присъстващи“ за малките моменти.

Възползвайте се от уязвимостта си, особено ако сте необвързани. Тази енергия създава силно желание да се чувствате видени и чути от човека, с когото се срещате, така че е важно да създадете пространство за по-дълбока връзка. Позволете си да бъдете обгрижвани с тази енергия, вместо да се фокусирате само върху това, което можете да дадете на другите. Това е вашият шанс да изградите трайна и емоционално пълноценна връзка с някой наистина специален.

Още: Луд късмет връхлита тези зодии през седмицата от 9 до 15 март 2026 г.

Скорпион

Няма време за губене. Или искате тази връзка да продължи вечно, или не. Дори нерешителността е отговор сама по себе си. Навлизате в силна седмица в романтично отношение, като Марс се съединява със Северния възел в Риби на 12 март, последван от Церера, която влиза в Телец на 15 март.

Северният възел и Марс представляват съдбоносно събитие, случващо се във вашата романтична връзка, докато Церера в Телец означава по-голяма стабилност и лекота. Това е вашият шанс да изберете любовта, която искате, и да се отдадете на всичко.

Ако сте необвързани, тогава тази седмица бележи важна промяна в типа хора, които привличате в живота си. Време е да се заемете сериозно с връзките. Тази енергия подсказва, че копнеете за партньор в живота, а не за случайна връзка.

Още: Брутални житейски съвети, които всяка зодия трябва да знае всяка зодия

Уважавайте тази вътрешна промяна, тъй като това, което приемате, е това, което получавате. Приемете да се срещате с хора, които са подобни на тези от минали цикли, и се радвайте на любовта, която наистина заслужавате.

Козирог

Безопасно е да направите следващата стъпка, Козирог. Когато Юпитер застане директно в Рак на 10 март, е много по-лесно да продължите напред в романтичната си връзка. Юпитер е планетата на късмета и е готов да донесе на вас и вашия партньор бъдещето, за което винаги сте мечтали. Ретроградният Юпитер ви помогна да разберете емоциите си, така че сега можете да навлезете в невероятен период на романтика.

Още: Родените през тези 4 месеца ще преживеят гореща пролетна авантюра през март

Позволете си да се върнете в света на запознанствата. Вероятно сте прекарали последните няколко месеца в размисъл върху чувствата и миналите си връзки. Макар че това беше важна част от самооткриването ви, също толкова важно е да започнете да се излагате на показ. Имате шанс да срещнете вечната си любов и да изградите живота, за който винаги сте мечтали заедно.

Още: Любовен хороскоп за март 2026 г.: Лъвовете навлизат в емоционално интензивна фаза, Стрелецът може да очаква страст и радост