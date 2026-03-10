Късметче според зодията за тази седмица, 09 - 15 март 2026

Овен

В сряда, 11 март, Луната в третата четвърт в Стрелец изгрява, помагайки ви да създадете пространството, от което се нуждаете, за да сбъднете мечтите си. Не се сдържайте през това време и вместо това фокусирайте енергията си върху това, което искате да постигнете за себе си.

Телец

Време е да се вслушате в сърцето си, Телец. В събота, 14 март, Луната в Козирог прави тригон с Уран в Телец, помагайки ви да видите нещата ясно и да разберете какъв избор трябва да направите в този момент. А Луната в Козирог ви позволява да чуете сърцето си и да знаете без съмнение какво е предопределено за вас.

Близнаци

На правилния път си. В понеделник, 9 март, астероидът Веста навлиза в Риби. Време е да се отдадеш изцяло на пътя си. Няма време за съмнения или предположения. Вместо това, трябва напълно да почетеш това, което си научил, че е твоята цел в този живот.

Рак

Направете живота си всичко, което някога сте искали, Рак. Сега, когато Юпитер е директно в Рак, навлизате в период на засилено проявление. Каквото и да искате да постигнете, можете. Повярвайте в себе си и започнете да се движите към всичко, което някога сте искали.

Лъв

Успехът не изисква борба, Лъв. Съсредоточете се върху подхранването на мечтите си. Търсете това, което се получава без усилие, и се откажете от мита, че успехът е нещо, за което трябва да се борите.

Дева

Сътрудничеството носи късмет. Във вторник, 10 март, Юпитер позиционира директно в Рак, показвайки ви, че не сте предназначени да постигате мечтите си сами. Търсенето на помощ или насоки е важен урок и в този случай носи и късмета, който желаете.

Везни

Юпитер преминава директно в Рак във вторник, 10 март. Този транзит ти помага да се възползваш от щастливи възможности и начинания в кариерата си. Каквото и да искате за професионалния си живот, можете да го създадете. Трябва обаче да слушате сърцето си и да останете отворени за възможностите, когато се появят.

Скорпион

Посветете се на мечтите си. Независимо дали мечтаете да започнете собствен бизнес, да напишете роман или се надявате да срещнете любовта на живота си, имате енергията, за да го осъществите. Това обаче изисква да се посветите на това, което ви зове, така че сега не е моментът за разсейване.

Стрелец

Не подценявайте важността на грижата за себе си, Стрелци. В неделя, 15 март, астероидът Церера навлиза в Телец и започва процес, в който най-накрая ще се грижите за себе си по начините, от които се нуждаете. Да се чувствате по най-добрия начин е ключът към постигането на всичко, което желаете.

Козирог

В неделя, 15 март, астероидът Церера се премества в Телец, помагайки ви да подхранвате това, което е важно за вас. Този транзит носи успех и в личните начинания. Това е особено важно, ако някакви професионални въпроси изискват творческа енергия, тъй като сте заключени към вътрешната си муза. Не се фокусирайте върху това колко усилия влагате, а върху това колко сте свързани с това, което решите да правите.

Водолей

Променете живота си към по-добро, Водолей. Юпитер преминава директно в Рак във вторник, 10 март, помагайки ви да промените живота си по най-добрия възможен начин. Този транзит е свързан със създаването на по-голямо пространство за това, което наистина захранва душата ви. Независимо дали става въпрос за работа или лични дела, вие сте овластени да правите положителни промени.

Риби

Позволете на живота си да се разшири, Риби. Юпитер е планетата на късмета и изобилието. Той е древният управител на вашия зодиакален знак, което означава, че имате дълбока и силна връзка с тази планета. Вземете това, което сте наблюдавали, и започнете да действате. Това може да доведе до романтика, богатство, успех и дори слава.