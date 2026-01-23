Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 26 януари - 1 февруари 2026 г.

Най-щастливият ден от седмицата за вашия зодиакален знак от 26 януари до 1 февруари 2026 г. ви вдъхновява да прегърнете промяната и да позволите на вселената да вплете късмет в живота ви.

Седмицата започва с преминаването на Нептун в Овен в понеделник, където ще остане до 2039 г. Нептун е планетата на мечтите, надеждите и целта. В Овен той ви мотивира да продължите напред и да предприемете действия за постигането на това, което се надявате да постигнете. Нептун в Овен до голяма степен представлява нова фаза на трансформация.

Въпреки че винаги можете да се докоснете до енергията на късмета, тя най-често идва, когато поемате рискове, прегръщате ново преживяване или позволявате на убежденията си да се променят по неочаквани начини. Когато се придържате към една и съща рутина, просто няма място за късмет да влезе в живота ви. Вместо просто да седите и да се надявате животът ви да се промени тази седмица, станете в щастливия ден на вашия астрологичен знак и започнете да създавате това, което търсите.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: понеделник, 26 януари

Вашата революция започва тази седмица, скъпи Овни. В понеделник, 26 януари, Нептун преминава във вашия зодиакален знак, където ще остане до 2039 г. Това представлява огромна промяна в живота ви, както по отношение на това как виждате себе си, така и по отношение на това как гледате на живота.

Тази енергия ви помага да се развивате, растете и лекувате, така че вече да не просто мечтаете за живота, който бихте могли да живеете, а всъщност да предприемате стъпките, за да го постигнете. Слушайте вътрешното си аз през този период, останете отворени за промяна и спрете, преди да вземете важни решения. Трябва да се уверите, че пътят, по който вървите, е в съответствие с вашата душа.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: четвъртък, 29 януари

Време е да трансформирате професионалния си живот, Телеци. Независимо дали сте били нещастни в работата си или не сте сигурни в кой университет да учите, яснотата идва през предстоящата седмица. В момента във Водолей има трансформиращ стелиум, който ви вдъхновява да поемете по нов път и да откриете неочаквани възможности.

Лилит в Стрелец се изравнява с Марс във Водолей в четвъртък, 29 януари, и вече не можете да игнорирате призива за промяна. Този транзит ви позволява да вземате решенията, които са най-добри за вас, дори и другите да ги възприемат като радикални. Когато бунтовната енергия на Лилит се изравни с Марс, вие получавате яснотата, от която се нуждаете, за да вземете мащабно решение за посоката на живота си.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: вторник, 27 януари

Късметът е навсякъде около вас, Близнаци. Единственият начин да не прегърнете късмета със стелиума на Водолея в небето е да останете там, където сте. Като въздушен знак, вие процъфтявате в движението и промяната, дори ако понякога е трудно да вземете решение.

Важно е да се доверите на инстинктите си, тъй като Марс се съединява с Плутон във Водолей във вторник, 27 януари. Нищо няма да изглежда същото, след като тази космическа енергия проникне в живота ви. Тя напълно променя траекторията ви и ви дава шанс да се възползвате от нов път или възможност. Поставете си намерение за откритост и си позволете да вървите там, където сте насочени.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: понеделник, 26 януари

Най-накрая изпълнявате предназначението на душата си , Рак. В понеделник, 26 януари, Нептун преминава в Овен, като по този начин започва мощен период в живота ви. Нептун ви помага да цените това, което сте тук, за да постигнете в този живот, и често благоприятства кариери или пътища, свързани с духовността и подпомагането на другите.

С тази енергия вие не само научавате каква е вашата цел. Вие също така ставате изключително успешни благодарение на нея. Независимо дали копнеете за признание или богатство, Нептун в Овен помага да привлечете това във вашата енергия. Не става въпрос само за почести или пари, а най-накрая за създаването на живота, за който винаги сте мечтали.

