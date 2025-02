Седмичен Таро хороскоп за всяка зодия, 10 - 16 февруари 2025

Вижте каква карта Таро се пада за вашата зодия за периода, 10 - 16 февруари 2025.

Таро карта на седмицата за Овен: Крал на чашите

Овен, вие имате мощния Крал на чашите като карта Таро тази седмица. Тази карта ви призовава да бъдете състрадателни, когато общувате с другите. Воденето с достойнство, вътрешна сила, смелост и сърце създава пространство за нови възможности и уважението, което желаете.

Тази карта също така означава сродна душа, която е такава и която желаете в живота си. Ако сте в неудовлетворяваща връзка, не забравяйте, че можете да промените това, което не отговаря на нуждите на сърцето ви.

Ако сте необвързани, това е вашият знак, за да започнете да проявявате любовта на мечтите си, особено след като Венера, планетата на любовта, сега е във вашия знак.

Таро карта на седмицата за Телец: Кралица чаши

Телец, имате Кралицата на чашите като карта Таро. Тази карта ви насърчава да се доверите на вътрешните течения и да копаете в любопитството си.

Вашето подсъзнание може да изпраща съобщения чрез вашите сънища, така че воденето на дневник на сънищата тази седмица може да ви помогне да придобиете яснота. Вие контролирате съдбата си и тази седмица играят мощни сили.

Тъй като тази седмица Овен получи Краля на чашите като своя карта Таро, има възможност вие и Овен да сте свързани енергийно, независимо дали като съотборници, партньори или дори нови социални връзки, които вибрират на една и съща дължина на вълната.

Таро карта на седмицата за Близнаци: Асо жезли

Близнаци, имате Асо жезли като карта Таро за седмицата. Тази карта е напомняне да разпознаете своята божествена искра.

Когато се опитвате да направите нещо голямо в живота или преследвате цел, не забравяйте, че дори когато това изисква упорита работа, направете каквото можете, за да го направите забавно!

Aко нещо ви се струва скучно, оставете вашата творческа страна да поеме контрола и намерете начини да го направите интересно. Няколко настройки тук, няколко настройки там и можете да имате всичко!

Таро карта на седмицата за Рак: Тройка пентакли

Рак, Тримата пентакли ви напомня да бъдете екипен играч и винаги да помните колективната цел. Дори когато се опитвате да намерите лична реализация, припокриването е мястото, където ще се случат страхотни неща.

Намирането на правилните хора, с които да си сътрудничите, създава мечтан екип, който може да постигне абсолютно всичко. Ценете тези връзки, когато ги намерите, и внасяйте позитивизъм навсякъде, където можете, за да продължите да побеждавате всеки важен етап.

Таро карта на седмицата за Лъв: Колесницата

Лео, Колесницата настоява за необходимостта от скорост и баланс. Това е особено вярно, ако се опитвате да направите значителни промени в живота си, но откривате, че дълбоко вкоренените страхове действат като спирачки.

Вие също ще намерите успех и слава по пътя, по който вървите в момента, така че освободете съмненията си.

Таро карта на седмицата за Дева: Седморка от мечове

Дева, вашата карта Таро за седмицата е Седморката на мечовете, която призовава за стратегически действия.

Не се чувствайте виновни, че пазите някои неща за себе си. Поставете строги граници и знайте, че дискретността е ваше право, когато е личен въпрос. С практиката ще станете по-силни в това.

Таро карта на седмицата за Везни: Тройка пентакли

Везни, тази седмица ще се появи Тримата пентакли. Бъдете креативни и се опитайте да обосновете идеите си в рамка за най-добри резултати.

Тъй като Ракът също получи тази карта, което естествено говори за работа в екип, може да сте част от съвместен екип с Рак тази седмица. Ако случаят е такъв, вие сте намерили своя екип-мечта, въпреки че общуването с хора, чиято естествена личност е малко по-различна от вашата, може да ви накара да бъдете по-внимателни и внимателни.

Таро карта на седмицата за Скорпион: Пет пентакли

Скорпион, внимавайте с разходите си тази седмица, тъй като тук имате Петицата пентакли.

Поставете граници с всеки, който изглежда е протегнал ръка към вас, и което е по-важно, поставете граници със себе си, за да избегнете прекомерни разходи.

Съсредоточете се върху начините, по които можете да подобрите живота си, без да търсите щастието в материални притежания.

Таро карта на седмицата за Стрелец: Шестица пентакли

Стрелец, Шест от пентакли е карта на щедростта, насърчаваща ангажираността на общността.

Важно е да имате предвид общностите, от които сте част, и да допринасяте под всякаква форма, която можете, когато можете да го направите, без да засягате собствената си стабилност, независимо дали чрез раздаване на храна, информация или дори като доброволци за телефонни линии за помощ или местна подкрепа за хора в рискови ситуации.

Тази карта също така подчертава, че същата поддръжка ще дойде при вас, когато имате нужда от нея. Положителната екосистема на грижа един за друг позволява на общностите да процъфтяват дори в трудни времена.

Таро карта на седмицата за Козирог: Десет чаши

Козирог, десетте чаши ви напомня, че любовта е най-мощната сила в света.

Имате натоварен график и много отговорности, но винаги е важно да отделите време за семейството си. Семейна любов — включително тази от домашни любимци! — допринася пряко за здравето на вашето сърце и вашето щастие.

Нужно е племе, за да се изгради здрава основа, така че не се натоварвайте с всички отговорности. Поискайте помощ, когато имате нужда от нея и тя ще бъде там за вас.

Таро карта на седмицата за Водолей: Асо жезли

Водолей, имате Асо пръчки като карта Таро за седмицата и тя идва с добри новини! Каквото и да си поставите за цел тази седмица, ще се прояви толкова бързо, че ще бъдете поразени.

Вашият вътрешен огън е особено силен сега (все още сме в сезона на Водолея и в момента имаме много транзити на Водолей), така че се възползвайте от този надигащ се вятър под крилата ви, за да отидете където искате. Да се ​​забавляваш, да се чувстваш удовлетворен, да мислиш и да търсиш вдъхновение са неразделна част от това. Не се ограничавайте!

Таро карта на седмицата за Риби: Две жезли

Риби, Двете жезли разкрива необходимостта от вземане на голямо решение, което може да изглежда също толкова плодотворно. Планирането ще ви помогне да изберете правилните стъпки и правилната посока.

Предприемането на стратегически ходове и по-интроспективното ще ви помогнат тази седмица. Съберете информация и прочетете някои книги, които могат да ви помогнат да подобрите уменията си за вземане на решения.

The Two of Wands също насърчава да превърнете този процес в забавление, така че ако имате приятели, които могат да действат като звукови дъски, докоснете ги тази седмица!