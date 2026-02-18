Сезон на Рибите – началото на нова ера: ЕТО какво означава това за всяка зодия!

За Близнаците фокусът е силно върху кариерата и публичния имидж. Ретроградният Меркурий призовава за преосмисляне на планове, договори, професионална насока, както и начина, по който общувате в бизнес среда. Възможни са временни забавяния, но зад тях стои много ясно послание: стратегията трябва да бъде усъвършенствана. За Риби това е лична нова година и едновременно с това обобщение на много дълъг цикъл. Ретроградният Меркурий във вашия знак засилва самоанализата: спомени, стари идентичности, връзки и решения, които са ви оформяли през последните няколко години, се завръщат. Затъмнението в Дева поставя фокуса върху партньорските отношения - ясно е кои модели във взаимоотношенията вече не могат да оцелеят, ако искате да живеете в хармония със себе си.

Сезонът на Рибите през 2026 г. продължава от 18 февруари до 20 март и идва във време, когато цялата година вече е ясно „белязана“ от големи промени в небето. Намираме се в края на астрологичната година, но също така и в края на по-дълга фаза, която започна около 2012 г., стана по-изразена между 2023 г. и началото на 2026 г., а до август 2026 г. навлезе в своята последна фаза.

Риби са знак за краища, разтваряне на контури и процеси, които не могат да бъдат ускорени с воля. Този сезон носи усещането, че стоим на тънка граница между старото и новото: част от живота все още не може да бъде дефинирана, но тя вече не функционира както преди. Освен това, първият сезон на затъмненията през 2026 г. се припокрива с ретрограден Меркурий в Риби, което допълнително подчертава впечатлението, че нищо не върви по права линия, а на „вълни“.

Основното послание на сезона е много просто и много взискателно: научете се да живеете с несигурността. Умът вече не може да контролира всички резултати, но интуицията, емпатията и желанието за учене се превръщат в ключови инструменти. В превод: не е нужно да разбирате всичко - важно е да сте настоящи, честни и готови да промените погледа си за себе си и света.

Основни астрологични акценти за сезон Риби 2026

Можем да тълкуваме този сезон чрез няколко мощни астрологични „хъба“, работещи заедно.

Централното място заема ретроградният Меркурий в знака Риби, от 26 февруари до 20 март. Меркурий в Риби обикновено работи повече чрез чувства, образи, символи, сънища. Когато е ретрограден, умът се връща назад към спомени, разговори и недовършени истории. Не е идеален период за налагане на големи решения „набързо“, но е много плодотворно време за честно поставяне под въпрос на взаимоотношенията, споразуменията, обещанията към себе си и границите, които поставяме на другите.

На 3 март в Дева се случва лунно затъмнение. Това е кулминацията на процеса на прочистване и освобождаване, свързан с историите, които започнаха да се разгръщат през пролетта и есента на 2025 г. Тук истината (Дева) и чувството (Риби) са помолени най-накрая да седнат на една маса: тялото, умът и духът трябва да си сътрудничат, в противен случай напрежението ще се спусне надолу чрез умора, нервност или соматични симптоми.

На 19 март имаме Новолуние в Риби. Това е време да си поставим нови намерения за предстоящия цикъл – особено по отношение на духовната работа, вътрешния мир, прошката, креативността и проектите, които изискват вътрешна ангажираност, а не само външни амбиции. Ретроградният Меркурий е в съвпад със Северния лунен възел и астероида Веста, наблягайки на теми за душата и мисията, а не на „простото оцеляване“.

Фонът на всичко това е рядката среща на Сатурн и Нептун в ранния Овен, която е точно на 20 февруари. Това е сигнал, че навлизаме в една напълно нова комбинация от реалност и идеали. Граници, системи и структури (Сатурн) се сливат с полето на мечтите, вярата и колективните образи (Нептун). В Овен това сливане се изразява по борбен, пионерски, понякога суров начин. Не е приятно, но е изключително мощно: илюзиите, които вече не работят, са ясно видими и бавно се ражда нуждата от по-смели, по-автентични действия - лични и колективни.

През март Венера навлиза в Овен (навлиза на 6 март), което „запалва“ тази комбинация Сатурн-Нептун и показва как новата ера се отразява във взаимоотношенията и финансите. Нещата вече не могат да се градят върху празни обещания - необходимо е реално присъствие, отговорност и съответствие с ценностите.

Друг важен тон се задава от Юпитер в Рак, който преминава директно около 10/11 март. След период на застой, темите за подкрепа, семейство, емоционална сигурност и истинско чувство за принадлежност получават свеж вятър в гърба си. В началото на лятото този транзит ще ни помогне да усетим: къде принадлежа, кои са моите хора и какво наистина подхранва сърцето ми

Да се ​​научим да живеем с несигурност

Има ситуации, които не могат да бъдат сведени до формула, изчисление или гаранция. Реалността е твърде сложна и човешката нужда от контрол често създава повече напрежение, отколкото носи сигурност.

Рибите ни принуждават да признаем това ограничение. Затова този сезон повдига въпроси: Какво правя, когато не мога да знам резултата? На какво разчитам, когато няма ясна пътна карта? Тук се изгражда нов вид смелост – не тази, която атакува без страх, а тази, която казва: „Не знам, но го правя стъпка по стъпка, с осъзнаване на моите ценности и емпатия към себе си и другите.“

Затъмнението в Дева ни подканва да разгледаме собствените си „ментални модели“: начините, по които интерпретираме света, моделите на мислене, рационализациите, които използваме, за да избегнем уязвимостта. Умът и анализът не са врагове; проблемът възниква, когато умът играе ролята на абсолютен владетел, а емоциите и тялото са притиснати в ъгъла. Сега имаме възможност да направим тази вътрешна система по-хуманна.

Новолунието в Риби връща фокуса към „целта на доброто“: не наивна сладост, а съзнателно решение, въпреки цинизма и суровостта на света, да култивираме състрадание, прошка и желание за поправяне, а не за разрушаване. На практика това означава, че по време на големи промени не изливаме разочарованията си върху другите, а по-скоро ги използваме като гориво за по-мъдри решения.

Ето какво носи управлението на Риби на всеки зодиакален знак.

Овен

За Овен това е един вид „почивка преди заминаването“. Част от енергията се оттегля във вътрешния свят, а ретроградният Меркурий отваря теми за мечти, подсъзнателни страхове, стари загуби и всичко, което е останало „неоплакано“.

Затъмнението в Дева показва как ежедневните навици, здравето и работните навици отразяват именно този невидим слой – тялото ясно ни казва къде се натрупва напрежението.

Нова глава започва, когато признаете, че не можете да се справите изцяло сами или наведнъж. Истинското укрепване на идентичността сега идва чрез почивка, терапевтична работа, духовна практика и тишина, която не е бягство, а съзнателно оттегляне, за да можете да действате по-ясно по-късно.

Телец

Телецът навлиза в период, в който социалният живот, приятелствата и мрежите за подкрепа придобиват съвсем нов цвят. Ретроградният Меркурий връща стари контакти, съобщения, групови проекти и въпроса: с кого всъщност споделям ценностите и визията си за бъдещето?

Затъмнението в Дева озарява връзката ви с любов, креативност, деца и радости, които си позволявате. Може да стане ясно, че твърде дълго сте играли на сигурно или сте се придържали към сценарий, който вече не отразява това, което чувствате вътре в себе си.

Новият цикъл ви насърчава да съчетаете чувство за принадлежност и автентична радост – работа в мрежа, която е не само полезна, но и жива, искрена и удовлетворяваща.

Близнаци

За Близнаците фокусът е силно върху кариерата и публичния имидж. Ретроградният Меркурий призовава за преосмисляне на планове, договори, професионална насока, както и начина, по който общувате в бизнес среда.

Временни забавяния са възможни, но зад тях се крие много ясно послание: стратегията се нуждае от прецизиране. Затъмнението в Дева активира истории за дома, семейството, основата – всичко, което се случва „у дома“, дълбоко влияе на чувството за посока.

Успехът през този период не се измерва само с титли, а с усещането, че това, което правите, започва да бъде по-съобразено с вашите ценности и нуждата от вътрешна стабилност.

Рак

За Раците се отваря темата за вярванията, философията на живота, по-широките планове и образованието. Ретроградният Меркурий в тази област призовава за преразглеждане на нагласи, които дълго време са стояли „недокоснати“: кое е наистина ваше и кое е възприето от околната среда или семейните истории.

Затъмнението в Дева набляга на комуникацията, стила на мислене и ежедневния обмен на информация – това, което казвате на себе си и на другите, пряко влияе върху това колко хоризонт виждате пред себе си.

Юпитер, движещ се директно във вашия знак, носи усещането, че хоризонтът отново се разширява: по-лесно е да усетите смисъл, вяра в бъдещето и готовност да поемате рискове в посоката, която ви кара да се чувствате живи.

Лъв

За Лъвовете това е сезон на работа върху връзката им с контрола, загубата и споделянето на ресурси. Ретроградният Меркурий в областта на съвместните финанси, интимността и психологическите процеси отваря въпроси, свързани с дългове, заеми, наследства, но също така и дълбоки емоционални връзки, в които се споделя повече от повърхностното.

Затъмнението в Дева засяга областта на личната ценност и доходи: къде харчите енергия и пари, които не подкрепят вашата истинска сигурност?

Процесът сега изисква смелостта да се освободим от модели, които се въртят около страха от недостиг, и да започнем да изграждаме стабилност отвътре, вместо чрез външно потвърждение.

Дева

Девите са в центъра на събитията: затъмнението във вашия знак носи мощен момент на себепознание. Виждате по-ясно какво вече не отговаря на образа на човека, който сте днес.

Ретроградният Меркурий в областта на партньорствата отваря стари теми за взаимоотношения - от романтични до бизнес. Същите дискусии, модели, може би дори хора се връщат, докато стане ясно кой тип връзка ви укрепва и кой ви изтощава.

Сезонът на Рибите ви кара да се научите да бъдете близки, без да губите себе си, и да казвате „да“ там, където връзката може да расте, и „не“ там, където вие сте постоянно в ролята на този, който поправя, спасява или мълчи.

Везни

При Везни акцентът е върху ежедневието: здраве, ритъм на работа, организация, навици. Ретроградният Меркурий в тази област изважда на повърхността всичко, което се е натрупвало „под радара“ – от дребни технически проблеми до хронична умора и липса на граници на работното място.

Затъмнението в Дева отваря дълбините на несъзнаваното: вътрешният глас става по-силен, сънищата по-интензивни, тялото изпраща сигнали, с които ви моли да забавите темпото и да промените начина, по който изразходвате енергията си.

Не става въпрос само за продуктивност, а за това каква част от деня ви всъщност е в служба на това, което е важно за вас.

Скорпион

За Скорпионите това е време да търсят повече радост, игра, любов и творческа изява – но не по стария начин. Меркурий се завръща през вашето поле на любовни истории, деца и проекти, които правите „със сърцето си“, така че стари симпатии, стари идеи или блокажи, които някога са ви спъвали, може да изплуват отново.

Затъмнението в Дева открива история за групи, приятели, асоциации и съвместни проекти: кой е там за дългосрочен план и кой само ви губи времето и доверието.

Фокусът е върху защитата на сърцето ви, без да го затваряте, с по-ясни граници към хората, с които споделяте енергия и визия.

Стрелец

Стрелците се занимават с основите: дом, семейство, корени, вътрешно чувство за сигурност. Ретроградният Меркурий връща стари теми за преместване, взаимоотношения с родители, семейни истории, които се предават през поколенията.

Затъмнението в Дева подчертава сферата на кариерата и социалния статус, правейки видимо къде външните амбиции се сблъскват с личните нужди. Сега е важно да погледнем честно: какво означава успехът за вас днес

Когато се придържате към това, ще ви бъде по-лесно да вземате решения, които не разрушават основите, а постепенно ги укрепват.

Козирог

За Козирозите това е сезон, в който целият манталитет се променя. Ретроградният Меркурий в областта на комуникацията ви подканва да преосмислите начина, по който говорите, пишете, мислите, учите и споделяте информация.

Недоразуменията не са наказание, а индикатор за това къде системата е претоварена. Затъмнението в Дева отваря теми за пътуване, учене, разширяване на хоризонтите и промяна на житейските философии: някои стари нагласи просто вече не издържат.

Сатурн в Овен, вашият управител, вече е в нова фаза и ви моли да изградите живота си от различно разбиране за истината – по-малко сковано, по-живо.

Водолей

Водолеите са изправени пред много конкретни теми: пари, ресурси, лична ценност. Ретроградният Меркурий в областта на доходите и талантите връща стари финансови истории, преговори, сметки, но и въпроса: върху какво всъщност градя чувството си за ценност?

Затъмнението в Дева отваря поле на споделени ресурси, наследства, дългове и интимен обмен, като ясно показва къде връзката не е равностойна - независимо дали става въпрос за емоции, енергия или пари.

Тук научаваме, че сигурността не идва от външни гаранции, а от ясното познаване на собствените граници и приоритети.

Риби

За Рибите това е лична нова година и същевременно обобщение на много дълъг цикъл. Ретроградният Меркурий във вашия знак засилва самоанализата: спомени, стари идентичности, взаимоотношения и решения, които са ви оформяли през последните няколко години, се завръщат.

Затъмнението в Дева поставя фокуса върху партньорските отношения - то ясно показва кои модели във взаимоотношенията вече не могат да оцелеят, ако искате да живеете в хармония със себе си.

Юпитер в Рак ви подкрепя в областта на радостта, децата, креативността и емоционалната топлина: има източник на оптимизъм, на който можете да разчитате, докато бавно се освобождавате от старото и навлизате в нова фаза от себе си.