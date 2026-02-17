Съдбовен март 2026 г. : Кои зодии ще имат най-голям късмет?

Март 2026 обещава да бъде един от най-съдбоносните месеци на десетилетието. Основният катализатор за промяна ще бъде пълното лунно затъмнение на 3 март, което съвпада с мощното влияние на Сатурн и Нептун. Това е време, когато мъглата на илюзиите се разсейва, принуждавайки всеки от нас да се изправи пред реалността. За някои зодии това ще бъде тежко изпитание, докато за други ще бъде трамплин към невероятен успех.

Месечен хороскоп за март 2026 г.

Късметлии

Водните и огнените зодии ще бъдат най-късметлии този месец. Раците ще бъдат основните фаворити за финансов късмет: затъмнение в техния ресурсен сектор ще им помогне да изплатят стари дългове и да отворят нови, неочаквани източници на доходи. Лъвовете също ще преживеят пробив в кариерата си; харизмата им ще бъде в своя пик през март, което ще им позволи да получат признание и да заемат лидерски позиции. Стрелците също ще яздят гребена на вълната, с успешни бизнес пътувания и мащабни проекти, които разширяват границите на традиционния им бизнес.

Още: Седмичен хороскоп за 16-22 февруари 2026 г.

Овен и Риби

За Овен и Риби март ще бъде изпитание за зрялост. Сатурн в техните зодии изисква желязна дисциплина. В кариерата си тези зодии ще се сблъскат със строги срокове и повишена отговорност, а във връзките ще трябва да свалят розовите си очила и да видят партньорите си такива, каквито са. Здравето на тези зодии ще зависи пряко от способността им да забавят темпото: съществува висок риск от психосоматични заболявания, ако пренебрегнат нуждата си от почивка.

Внимание! 2026 година променя живота на тези зодии!

Телец, Дева и Козирог

За Телец, Дева и Козирог месецът ще бъде белязан от „тихо творчество“. Техният потенциал се крие в усърдната работа и подреждането. В любовта тези зодии ще имат най-голям късмет – съюзите им ще се укрепят, а самотните сърца ще намерят дългоочаквана подкрепа. Скорпионите и Водолеите ще трябва да претърпят вътрешна трансформация: март ще ги принуди да променят професионалната си насока или обичайния си начин на живот, което първоначално ще изглежда като предизвикателство, но в крайна сметка ще доведе до постигане на истинска свобода.

Още: Дневен хороскоп за 18 февруари 2026 г.

Близнаци и Везни

Близнаци и Везни ще се сблъскат с необходимостта да филтрират информацията. В кариерата си е важно за тях да избягват правни капани и клюки. Връзките ще се превърнат в огледало на собствените им страхове, а здравето им ще изисква внимание към нервната им система и качеството на съня.

Аспект на деня и фаза на Луната на 17 февруари 2026 г. Новолунието променя живота ни

Снимки: iStock