Таро хороскоп за 11 март

Научете какво очаквате тази сряда, 11 март 2026, според зодията.

Таро карта за сряда за Овен: Колесницата, обърната

Овен, ти си толкова смел, но въпреки това има моменти, когато е най-добре да сложиш тавана на ентусиазма си. Днес е този ден, тъй като обърнатата карта таро „Колесницата“ показва липса на контрол, което води до това да казваш това, което трябва да се каже, но може би не в точното време или на точното място.

На 11 март, когато външни сили усещат, че ви приближават, отделете малко време и се спрете. Тези хаотични емоции са сезоните на промяната, които ви учат да се доверявате на процеса . Промяната идва и може да бъде чудесна. Но най-вече, ако не блокирате прехода да се случи органично.

Таро карта за сряда за Телец: Глупакът

Може да е трудно да приемете, че промяната е необходима част от връзка, бизнес или каквото и да сте правили, което ви харесва и не искате да свършва, но на 11 март имате картата таро „Глупакът“, която е за ново начало.

И така, време е да бъдете честни със себе си . Телец, погледнете напред и се запитайте какъв живот искате да създадете, започвайки от днес. Когато отворите ума си за правдоподобността на прехода, скоро той ще се превърне в всичко, което виждате. Обикновено тогава честността се превръща във възможност.

Таро карта за сряда за Близнаци: Дяволът

Всеки изпитва някаква форма на желание, която е невъзможно да се игнорира. Това е обратното значение на картата таро „Дявол“ и днес, 11 март, сте готови да се изправите срещу него и да излекувате сенчестата си същност.

Когато се замислите кой сте всъщност, е трудно да игнорирате тъмните черти , които притежавате в личността си. Някои от тях са полезни и ценни, но има и други, които могат да бъдат изтощителни и да ви пречат да се превърнете в човека, който трябва да бъдете. Днес е важно да работите върху това.

Таро карта за сряда за Рак: Тройка мечове

Тройката мечове е карта таро, която е за скръб и раздяла. На 11 март преминавате през вид емоционален развод, който е бил необходим, но не е задължително желан или лесен.

Това, което вече не се вписва в живота ви, лесно се превръща в бреме, дори ако за момент тези рутини са били наистина полезни в миналото. Сега трябва да отделите чувствата си от действията и да се съсредоточите върху процеса. Приложете логика, за да можете да работите върху промени, които са здравословни и имат най-голям смисъл за вас.

Таро карта за сряда за Лъв: Седем чаши, обърната

Лъв, ти е писано да бъдеш успешен, а обърнатата карта таро Седем чаши те моли да спреш да мечтаеш и да започнеш да действаш. На 11 март вложи енергията си там, където ѝ е мястото, и започни да изграждаш живота си по начин, който има значение.

Мечтането е много по-различно от постигането на резултати. Визуализирането на бъдещето, мисленето за живота, който искате да живеете, и изпробването на нови неща може да се превърне в натоварена работа. Вместо това, искате да се отдадете. Бъдете този с план, който се превръща в действие.

Таро карта за сряда за Дева: Пет чаши, обърната

Времето не винаги лекува всички рани, Дева, важното е как се справяш с това, през което преминаваш. Петте чаши, обърнати, са за емоционално възстановяване. Така че, ти преодоляваш миналото и се излекуваш от чувствата си.

На 11 март, една нелюбезна дума или ситуация, която е разбрана погрешно, може да повдигне стари рани, които остават незалекувани. Можете да бъдете честни за емоциите си и тяхното значение с доверен терапевт, приятел или ментор.

Таро карта за сряда за Везни: Рицар на жезлите, обърната

Рицарят на жезлите, обърнат наобратно, е за импулсивност и когато почувствате желание да действате, без да мислите, опитайте се да изпреварите себе си и да направите пауза.

На 11 март трябва да помислите какво искате да кажете. Бъдете честни за скритите емоции, които ви карат да казвате нещата на глас. Търпението с честността е най-добрият ви приятел.

Таро карта за сряда за Скорпион: Кулата, обърната

Кулата, обърната наобратно, се отнася до съпротива срещу необходимата, нежелана промяна. Можете да се оплаквате или да се борите с нея. Можете да се тревожите, че няма да се получи, но ако е това, което знаете, че трябва да се направи, помислете да се възползвате максимално от него.

На 11 март имате възможност да се справите с проблемите си проактивно. Критиката може да ви заслепи от възможностите в живота ви. Вместо да анализирате всички неудобства, фокусирайте се върху силните страни, които ви позиционират за бъдещето, което искате

Таро карта за сряда за Стрелец: Четири чаши, обърната

Стрелец, днес можеш да се свържеш с това, което прави сърцето ти щастливо. Четворката на чашите, обърната, символизира подновен ентусиазъм. Област от живота, която някога е губила своята интрига, изведнъж отново става по-интересна за теб.

На 11 март изберете едно нещо, което обожавате, и се съсредоточете върху него . Умът ви започва да вижда минала дейност в нова светлина. Когато това се случи, се чувствате освежени и искате да се върнете към хобито, умението или дейността, както сте правили в миналото. Правете неща, които резонират с вашата истинска цел.

Таро карта за сряда за Козирог: Паж чаши

Козирог, време е да се занимавате с изкуство. Пажът на чашите символизира творческо вдъхновение, което може да се намери чрез изкуство, музика или други форми на изразяване, които не са вербални. Важното е да се забавлявате и да оставите въображението си да тече свободно.

На 11 март, когато опитате нещо, което ви харесва, творческият ви нюх започва да тече и това отваря вратата към толкова много други части на ума ви. Дори чрез работа можете да изследвате нови начини да изразите себе си, облекчавайки скуката или чувството, че сте заседнали в коловоз.

Таро карта за сряда за Водолей: Десетка жезли, обърната

На 11 март, обърнатата Десетка на Жезъла символизира чувство на претоварване, водещо до емоционално прегаряне. Днес, Водолеи, бъдете нежни към себе си. Не искате да се насилвате, когато имате нужда от почивка. Най-добре е да си почивате, когато чувствате, че имате нужда от почивка.

Не се преструвайте, че сте добре, когато не сте. Бъдете честни за нуждите си, дори ако те включват малко време за себе си. Ще се върнете на работа освежени и ще се чувствате по-добре.

Таро карта за сряда за Риби: Асо на чашите, обърната

Винаги можете да разберете кога енергията ви е блокирана и на 11 март, с Асо чаши, обърнато таро на радара ви, е добре да прецените дали изпитвате някакви блокажи пред духовния си поток.

Когато се чувствате заседнали или разочаровани от живота или липса на цел, интуицията ви също отслабва. Правете йога или опитайте неща, които помагат да свържете отново ума, тялото и духа си.