Teзи зодии попадат в плен на любовна магия след 15 септември

През седмицата от 15 до 21 септември 2025 г., дълбоката любов ще сполети пет зодиакални знака. В началото на седмицата трябва да помните, че все още сте в портала на затъмнението. Това е времето между лунното затъмнение в Риби на 7 септември и слънчевото затъмнение в Дева в неделя, 21 септември. То има силата да промени траекторията на живота ви и означава, че промяната и изборът ще окажат силно влияние върху идните дни. За щастие, Меркурий ще премине във Везни в четвъртък, 18 септември, което ще ви помогне да обмислите изборите си и да направите този, който най-много облагодетелства вашите романтични желания. Имате силата да промените събитията във ваша полза тази седмица и вселената е на ваша страна.

Докато слънчевото затъмнение в Дева в неделя открадва енергичното шоу, Венера също се премества в Дева в петък, 19 септември. Затъмнението ще засили този транзит, но трябва да се уверите, че подхождате към връзката си с откритост, а не с осъждане. Девата често пропуска това, което е точно пред нея, защото търси съвършенство пред прогреса. Обърнете внимание на малките детайли и синхроничности в този момент и не забравяйте, че понякога най-добрите моменти са напълно неочаквани. Тази седмица бъдете сигурни, че сте готови да получите любовта, която ви е предопределена.

Овен

Като първи знак на зодиака и огнен знак, Овен, често подценявате значението на компромиса в една връзка . Може да е трудно винаги да се договаряте, дори и да имате най-добри намерения. И все пак, когато Меркурий пристигне във Везни в четвъртък, 18 септември, внезапно ще изпитате промяна в начина си на мислене. Везни са свързани с партньорство и компромис, което означава, че ще мислите от гледна точка на вас и вашия партньор, а не само на себе си. Това ще ви помогне да намерите начин за компромис и наистина да почувствате, че вие ​​и вашият партньор се насочвате към ново начало.

Меркурий във Везни, от 18 септември до 6 октомври, е време да се съсредоточите върху комуникацията във връзката си. Това е време да обсъдите всички оставащи проблеми, да повдигнете теми за обвързване и да разрешите всички възникващи конфликти. Макар че това може да е от полза за съществуваща връзка, ако сте необвързани, то служи и като благоприятна възможност в романтичния ви живот. Меркурий във Везни е чудесен за подобряване на компромисите, но може да доведе и до нови срещи и неочаквани текстови съобщения или обаждания. Това може да бъде време на нови развития и романтични интерлюдии, които ще ви помогнат да видите, че съвместната работа винаги е най-добрият начин да постигнете романтичната си съдба.

Риби

Запазете пространство за вселената да извърши магията си, скъпи Риби. Новолунието и слънчевото затъмнение в Дева ще достигнат своя връх в неделя, 21 септември. Девата управлява въпроси, свързани с любовта и срещите, докато Новолунието ви предлага шанс за ново начало. Слънчевото затъмнение усилва тази енергия, което означава, че ще има някакъв изненадващ резултат или промяна, която завинаги ще повлияе на романтичното ви пътешествие. Това е и второто Новолуние в Дева, което означава, че каквото и да е започвало в живота ви около първото на 22 август, се е нуждаело от повече време, за да се осъществи. Това е вашият призив да се събудите и да се възползвате от съдбата си, но е и напомняне, че не винаги можете да планирате какво е предназначено за вас.

Затъмненията често са повод за страх, защото водят до неочаквани промени; те обаче могат да работят и във ваша полза. Докато Новолунието в Дева ви предлага шанс за романтично ново начало, слънчевото затъмнение означава, че има нещо неочаквано в тази ситуация. Независимо дали става въпрос за случайна среща с някой нов, разпалване на пламъка със стар любим или внезапно предложение за брак, не винаги можете да планирате за любовта на живота си. Вие сте направили много за изцеление по време на пътуването си и поради това вашата енергия привлича любов. И все пак, вие сте се почувствали доста комфортно в сегашното си ежедневие, така че трябва да си позволите да бъдете отворени и възприемчиви към това, което възниква. Това наистина е възможност, която се случва веднъж в живота.

Скорпион

Започни ново пътешествие на любовта, скъпи Скорпионе. През последните няколко години имаше моменти, в които се питаше дали си предопределен за любов. Размишляваше дали ти е писано да останеш сам до края на живота си, тъй като съмненията за това кога и как пронизваха надеждите ти. Красивото на любовта обаче е, че тя никога не идва, докато наистина не ти е писано да бъде. Трябваше да се научиш да се чувстваш комфортно в живота си такъв, какъвто е, като се съсредоточиш върху себе си и приоритизираш нуждите си. Като се фокусираш върху личностното си израстване, неволно се подготвяш за вечната си любов и през следващата седмица най-накрая ще я срещнеш.

Това е време да прегърнете съдбата си, включително любовта, която ви е предопределена. Новолунието в Дева носи възможност за ново начало, но трябва да сте сигурни, че почитате пътя си, за да можете да бъдете на божествено място за тази нова среща или момент във връзката си. Продължавайте да почитате нуждите си и да се вслушвате в интуицията си . Колкото и нелогично да изглежда нещо, обърнете му внимание. С ръката на съдбата, управляваща всяка ваша стъпка, нищо не е незначително или случайно. Вместо това, това е вашият шанс да се възползвате от живота и любовта, които винаги са били предназначени за вас.

Телец

Покажете любовта си, скъпи Телец. Венера, планетата на любовта, романтиката и красотата, ще се премести в Дева в петък, 19 септември, запалвайки фокуса върху романтичната ви връзка. Девата е земен знак, известен със своята лечебна енергия. Тя управлява сериозната и отдадена любов, но разчита на планове, за да постигне успех. Макар че трябва да сте наясно с нейните осъдителни и перфекционистични склонности, тази енергия е точно това, което може да ви помогне да превърнете една връзка във вашата вечна любов. Венера в Дева ви помага да прегърнете това, което имате, но също така да правите планове за бъдещето. Този транзит дарява мощна и любяща сила на вашата връзка, която може да ви помогне най-накрая да разберете как да живеете блажен живот.

Венера в Дева, от петък, 19 септември, до 13 октомври, е време на засилена романтика и ангажираност в романтичния ви живот. Това би било отлично време за предложение за брак или сватба; ако обаче в момента сте необвързани, тази енергия все пак ще ви бъде от полза. Този транзит не само ще развие съществуваща връзка, но и може да привлече някой значим в живота ви. Ако се срещате с някого с цел , тогава искате енергията на Дева, защото тя представлява брак, семейство и обвързаност. Уверете се, че си позволявате да поемете шанс за нова любов и наистина да покажете как се чувствате към някого, тъй като това не е моментът да се сдържате.

Близнаци

Промяната е порталът към любовта, мили Близнаци. Уран за първи път влезе във вашия зодиакален знак през юли. Това представлява началото на нов седемгодишен цикъл, който ще донесе дълбоки промени във вашите вярвания и типа връзка, към която сте привлечени. Близнаците обаче са въздушен знак, което означава, че има и усещане за разширяване. Не е писано да останете същите, каквито сте били, а вместо това да прегърнете промяната.