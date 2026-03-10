Вселената плаща сметката на 4 зодии до края на март 2026 г.: Очакват ги огромен кармичен заряд

Силното влияние на плане тарните транзити се усеща до края на март, вселената плаща сметката за 4 знака, очаква ги брутално кармично плащане и емоционален хаос.

Според прогнозите на хороскопа , март носи кармични уроци и възможности за пречистване за 4-те зодиакални знака, които сега са изправени пред последствията от предишните си решения. Ако през последните няколко седмици сте се чувствали сякаш ходите през гъста мъгла от спомени, стари разговори и неразрешени емоции, значи не сте за това. Март донесе космическия счетоводител. Във въздуха има тежест, но и облекчение. За четирите зодиакални знака това е момент на истината, в който последствията от минали решения ги настигат, пише "Sensa"

Лъв

Активира се сферата ви на финансите, самочувствието и споделените ресурси. Кармата ви настига материално, но и емоционално. Възможни са внезапни разходи, връщане на стари дългове или осъзнаване на дисбаланс във взаимоотношения, където сте дали или взели твърде много. Това е момент на поставяне под въпрос на това, което наистина цените, къде сте били нечестни със себе си или с другите, само за да поддържате образ на сила и успех.

Енергията ви принуждава да намерите сила в себе си, вместо да разчитате на външни похвали. Започва нов баланс на чувството ви за стойност. Истинската сила не се крие в това, което притежавате, а във вашата почтеност.

Дева

За вас всичко беше предизвикано от лунното затъмнение и беше дълбоко лично, защото се случи точно във вашия знак, в полето на вашата идентичност. Всичко, което сте потискали под килима, особено що се отнася до здравето, навиците и грижата за себе си, сега излиза наяве с неизбежна яснота. Кармата се проявява като зов за събуждане. Тялото ви ви изпраща сигнали, които вече не можете да игнорирате, а изтощителният перфекционизъм, който ви тласкаше напред, сега взема своето. Това е време за радикална самочестност. Вашата стойност не се определя от продуктивността. Вчерашното събитие ви принуди да се погледнете в огледалото и да се освободите от нуждата от постоянна самокритика. Позволете си да бъдете хора.

Козирог

За вас това е период на „стратегическо кармично преразглеждане“ . Затъмнението в Дева активира вашето поле от вярвания, дългосрочни цели и житейска философия. Последиците от по-ранни бизнес решения и семейни задължения ще ви настигнат. Ако сте изградили кариерата или връзките си върху нестабилни основи, затъмнението е задействало процес, който може да разклати тези структури. Това не е наказание, а възможност да се освободите от стари кармични договори и отговорности, които сте поели, които всъщност не са ваши. Сатурн, вашият управител, в Овен оказва допълнителен натиск върху вас да поемете истинска и автентична отговорност за житейския си път , а не тази, която ви е наложена от другите.

Риби

Рибите преминават през също толкова интензивен период. Докато Луната беше в Дева, Слънцето, ретроградният Меркурий и Марс са във вашия знак, създавайки силна опозиция. Това е моментът на справяне с последствията от собственото бягство от реалността. Кармата се появява под формата на хора и ситуации от миналото, които се връщат, за да уредят сметките.

Тайни, които сте крили - или които други са крили от вас - сега биха могли да бъдат разкрити . Вселената ви принуждава най-накрая да поставите ясни граници с онези, които са източвали енергията ви. Ролята на жертвата вече не ви подхожда. Време е за духовно пречистване и поемане на контрол над собственото щастие, дори това да означава болезнени, но необходими раздяли.