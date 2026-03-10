Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 09 - 15 март 2026

През седмицата от 9 до 15 март 2026 г. някои зодии ще се изправят пред по-напрегнат период. Ретроградният Меркурий, заедно с напрегнати астрологични аспекти, може да донесе недоразумения, вътрешно напрежение и трудни разговори. Ето кои зодии ще усетят най-силно напрежението през този период.

Стрелец

Седмицата може да започне с някои сериозни проблеми в комуникацията и е възможно да изпитате конфликт, основан на егото, с някой друг важен за вас човек. Квадратурата на Луната към Марс и Меркурий в началото на седмицата, заедно с ретроградния Меркурий, може да доведе до фрустрация и проблеми в комуникацията, така че е важно да сте напълно наясно какво и как казвате на другите, особено когато става въпрос за работата ви.

Често говорите завоалирано, но тази седмица е подходяща да го смекчите. Бъдете дискретни и не забравяйте, че не е задължително да казвате всичко, което ви идва на ум. Ако не разбирате какво ви казват другите, помолете ги да ви обяснят по-добре.

С наближаването на края на седмицата, съвпадът на Меркурий и Марс може да бъде труден. Тъй като Меркурий е ретрограден, това може да причини объркване или пък да сте твърде фокусирани върху егото си. Разбира се, това може да дойде и от друг човек към вас, така че ще трябва да бъдете внимателни в комуникацията си с другите тази седмица. Не се вкопчвайте в егото или мненията си. И това ще мине, Стрелци, и всичко отново ще стане много по-лесно.

Козирог

Тази седмица, Козирог, ще се сблъскате с някои проблеми, свързани с комуникацията и вътрешната съпротива срещу промяната, особено в сектора „домашна работа“ във вашата карта. Меркурий е ретрограден във вашия трети дом, който управлява комуникацията, и тази седмица към него се присъединяват Слънцето и Марс. Това създава много енергия във вашия трети дом и вероятно ще се сблъскате и с известен гняв.

Ако имате закъснения или несъответствия в комуникацията, всичко, което можете да направите, е да се опитате да изясните кое е важно. Що се отнася до закъсненията, проследете нещата и знайте, че това е просто част от ретроградния процес тази седмица. Въпреки че може да има закъснения и несъответствия в комуникацията, това не се равнява на провал. Може да се наложи да бъдете малко по-разбиращи по отношение на ежедневните проблеми, свързани с други хора.

Със Сатурн и Нептун в четвъртия ви дом и в опозиция на десетия ви дом на кариерата, тази седмица ще се появи необходимост от поставяне на нови граници или може да има някои нерешени динамики, за които може да се наложи да търсите решение. Не изключвайте другите от разговора.

Може да се наложи да поискате яснота и прозрачност. Бъдете търпеливи и не се опитвайте да поправите всичко наведнъж. Можете да се съсредоточите по-добре, като предприемете поетапен подход.

Риби

С ретрограден Меркурий във вашия първи дом, Риби, може да се чувствате сякаш сте психически откъснати и се справяте с много необичайна реалност в този момент. Не ви харесва да не знаете какво следва или в коя посока да поемете, но всичко става много по-лесно за вас след тази седмица.

Ретроградният Меркурий е период на размисъл върху живота ви и това не е моментът да разширявате границите си или да започвате нещо ново. Слънцето във вашия първи дом наистина ви насочва към прожекторите, а Марс в първия ви дом може да причини известно раздразнение, особено към края на седмицата. Така че, макар че трябва да сте фокусирани върху себе си, нищо не е съвсем ясно тази седмица. Не правете никакви солидни планове за нови начинания, докато нещата са толкова неясни.

Забавете темпото и се съсредоточете върху ежедневните си дейности и върху това, което трябва да постигнете тази седмица. Започнете да правите списък и да отбелязвате ежедневните си постижения. Ако се развълнувате, разходете се или потренирайте, за да се погрижите за себе си.

Всичко това е показателно за времето, в което се намираме, и ако просто се съсредоточите върху нещата, които са ви необходими тази седмица, вместо върху всичко, към което може би се стремите, ще се чувствате много по-добре. Останалото може да дойде по-късно.

