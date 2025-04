Археологическо проучване доказа гладиаторските битки с лъвове в Римската империя (СНИМКА)

По време на обширната древна Римска империя в римския Колизеум и други амфитеатри в градовете тогава гладиаторските зрелища не са изправяли едни срещу други само хора, но и хора срещу животни, предаде Ройтерс. Въпреки наличието на изображения от тези битки в древни мозайки и текстове, действителни физически доказателства досега са откривани трудно.

Авторите на ново изследване установяват, че следите от ухапване по таза на мъж, погребан в предполагаемо гробище за гладиатори близо до английския град Йорк, известен в древността като Еборакум, са оставени от едър представител на семейство Котки. Много вероятно е да са от лъв.

Смята се, че към момента на смъртта мъжът е бил между 26 и 35-годишен. Изглежда, че е живял през трети век от н.е., когато Еборакум е бил важен град и военна база в северната част на римската провинция Британия.

Lion bites on skeleton provide first evidence of gladiator’s combat with wild beasts https://t.co/7by7dooFjM pic.twitter.com/IUdkiqtPgg