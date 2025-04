Гинес "козирува" на плъх - минотърсач (ВИДЕО)

Световните рекорди на Гинес "козируваха" на африкански гигантски торбен плъх, който откри повече от 100 противопехотни мини и други недетонирани експрозиви в Камбоджа. Така плъхът е почетен в книгите на рекордите, предаде CBS News, позовавайки се на съобщение на белгийската организация с нестопанска цел APOPO в петък. Плъхът, наречен Ронин, беше обявен за най-успешния плъх за откриване на мини на организацията.

Ронин е преминал обучение, при което се научил да свързва звука от щракане с лакомство, за да го мотивира да се научи как да мирише на експлозиви. Той също беше обучен да работи системно в рамките на решетка и да показва противопехотни мини чрез драскане по земята. Ронин и плъхове като него работят по около 30 минути на ден, съобщи APOPO.

От август 2021 г. Ронин е открил 109 противопехотни мини и 15 артикула невзривени боеприпаси, каза APOPO. Гризачът-рекордьор се очаква да извърши още две или повече години работа по откриване, каза организацията с нестопанска цел.

„Постиженията на Ронин са доказателство за невероятния потенциал на положителното обучение за подсилване. Той не е просто предимство; той е ценен партньор и колега“, каза Фани, ръководителят на Ронин, в съобщение за новини от APOPO. ОЩЕ: Три животни, които могат да откриват болести при хората - от рак до Паркинсон

A rat named Magawa has sniffed out 39 landmines and 28 unexploded munitions in his career as a mine-sniffing rat in Cambodia, earning him a gold medal from UK veterinary charity pic.twitter.com/WEPYAPhvCy

Предишният рекорд се държеше от африканския гигантски торбен плъх Магава, който откри 71 противопехотни мини и 38 невзривени боеприпаси в продължение на пет години. Предишният рекордьор беше пенсиониран през 2021 г. и почина през 2022 г. Пенсионирането става, когато гризачите достигнат определена възраст.

A landmine-hunting rat in Cambodia has set a new world record by sniffing out more than 100 mines and pieces of unexploded ordnance. Ronin, a giant African pouched rat, has tracked down 109 landmines and 15 other… pic.twitter.com/cUCJE58jJ7