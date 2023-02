Тайнствен артефакт: „изключителен“ оловен саркофаг е открит в Ивицата Газа

Проектът за разкопки се ръководи от Première Urgence Internationale, френска хуманитарна организация, която подкрепя проекти за опазване на културното наследство в Газа по програмата INTIQA, и се финансира от Британския съвет, казва Джехад Ясин, директор на разкопките и музеите на Палестинското министерство на туризма и антиките.

Дървени стени не спасили живите от света на мъртвите

Досега на древния обект са открити около 90 индивидуални и масови гроба с площ от 3500 квадратни метра, но експертите смятат, че този саркофаг е специален и вероятно принадлежи на виден човек.

Тази теория се основава на мястото на гроба, обяснява Ясин, – но в подкрепа на това заключение е фактът, че в римско време, както и през по-късните векове, оловните саркофази са били смятани за „изискан и скъп“ начин за погребение.

Все още обаче не е ясно кой е бил погребан по такъв забележителен начин – саркофагът все още не е отворен. Вместо това е поставен в защитен дървен контейнер и очаква по-нататъшно изследване от местни и международни експерти. Според Ясин анализът на откритието, който ще включва идентификация на останките, вероятно ще отнеме около два месеца, съобщава IFLScience.

Римски талисман за късмет може би е древна секс играчка (СНИМКА)

Въпреки сътресенията, които са почти синоним на региона, състоянието на саркофага е „изключително“, според прессъобщение на министерството. Причината е, че е той е останал запечатан и затворен за всички тези 2000 години под земята – времева рамка, която се доказва от глинените делви и други артефакти, намерени в некропола, каза говорителят на министерството Тарек Ал-Аф пред Ройтерс.

WATCH: This Roman-era sarcophagus was uncovered in Gaza at the site of a 2,000-year-old Roman cemetery. It’s believed to have belonged to a high-profile figure https://t.co/WFmuIW1n1X pic.twitter.com/AtkWxhTyFF