Методи Байкушев: Община Благоевград е затънала, но най-хубавото й предстои

Методи Байкушев е новият кмет на Благоевград. Завършил е право в Софийския университет. Започнал кариерата си като младши адвокат в адвокатска кантора през 2006 г. и след 6 г. става управляващ съдружник. Под негово ръководство тя достига екип от над 50 служители и два пъти печели приза „Кантора на годината“ на Who is Who Legal. През 2020 и 2022 г. Байкушев е включен в списъка на най-влиятелните експерти по международен арбитраж в Централна и Източна Европа (CEE Arbitration Powerlist) на Legal500. Включен е в списъка с арбитри към Чешкия арбитражен съд и Арбитражния съд на Рига.

Байкушев е бил Генерален секретар на Националния комитет в България на Международната търговска камара и член на комисията, която номинира арбитри по арбитражни дела пред най-големия арбитражен съд в света (Международния арбитражен съд). През 2008 г. е хоноруван асистент по гражданско процесуално право в Югозападния университет „Неофит Рилски". През 2017 г. и 2018 г. преподава „Бизнес право" в Американския университет в България. Бил е лектор на различни международни арбитражни форуми в Париж, Прага, Солун, Краков и София. Actualno.com го потърси за интервю, в което да разкаже в какво състояние заварва общината и как смята да преодолее предизвикателствата пред него и екипа му. Г-н Байкушев, липсващи 6,7 милиона лева, други 2,1 млн. лева задължения към доставчици, от които 1.44 млн. лв. просрочени, касова наличност 480 000 лева и предстоящи плащания до края на миналия месец за сумата от 4,32 млн. лв. Това констатирахте при встъпването си в длъжност. Успяхте ли да платите тези 4,32 млн. лв. или и те вече се прибавят към дълга? Не. Всъщност излизат нови и нови бомби, нови и нови задължения. Това беше констатирано с отчетите към 31-ви октомври. Ние правим всичко възможно с текущи приходи да посрещаме текущите задължения. Проблемът е с всичко, което до момента не е свършено. Само един пример ще дам. Оказа се, че от май месец насам не е плащано на дружеството, което прави уличната маркировка в Благоевград. Едва сега научихме, защото до момента те са молени дори да не фактурират. Борим се ежедневно. Ситуацията е много динамична. Опитваме се да върнем доверието на партньорите на общината, че сме благонадежден платец и договорен партньор. Липсващите целеви пари за укрепване на свлачище по пътя за „Бодрост“, улица „Промишлена“ за „Камерна опера“ на обща стойност близо 6,7 млн. лв. установихте ли къде са отишли? Подадохме сигнал до всички компетентни органи - АДФИ, Сметна палата, Министерство на финансите и Прокуратурата. Очакваме от тях да направят проверка. Ние в момента сме ангажирани с текущи наследени проблеми в опит да ги разрешим. Имаме изтичащи проекти по оперативните програми. От изключителна важност е да ги довършим. По част от тях е имало огромни забавяния. Ако не успеем да ги довършим до края на годината, ще трябва после да ги довършим, но за наша сметка. Затова се фокусираме върху изостаналите проекти, не да правим разследвания. Има компетентни органи за това. Кои са най-мащабни от изоставащите проекти? Най-важният ни проект - за общо 40 млн. лв., е системата за анаеробно третиране на биологичните отпадъци. Това е т. нар. анаеробна инсталация, която представлява система, заедно със сметосъбиращи машини и съдове и с ангажиране на обществото да започне да събира биоразградимите си отпадъци по определен начин, за да отидат за преработка в анаеробната инсталация. Голямото предизвикателство е, че нищо по това не е свършено. Аналогична инсталация има в Бургас и там хората още преди 2 г. са започнали. Избрали са си оператор, провели са си информационна кампания. Иначе, от гледна точка на строителството, са само месец-два преди нас, но имат готовност да я пуснат. В момента правят топлите проби. При нас не са доставени все още дори камионите, не е правена информационна кампания. Нашите съграждани не са наясно какво представлява и какво се очаква от тях, освен че струва милиони. Сега много бързо трябва да постигнем показателите за устойчивост по програмата. Ако не ги достигнем, ще бъдем санкционирани финансово – да върнем всички тези пари. Затова огромна част от времето и усилията ни са насочени към довършването й, за да започне работа по нейната експлоатация. Сами разбирате, че това обичайно трябва да отнеме месеци наред. Но при положение, че нищо не е свършено до момента, ще бъде много трудна задача. Изглежда проектът е неспасяем за времето, с което разполагате? Вижте, ние имаме да избираме между две много лоши опции. Едната е да се откажем изцяло от проекта и да влезем веднага във финансова корекция, да върнем всички пари. Другата е да се скъсаме от работа, но да довършим проекта. Естествено аз избирам втория вариант. Ясно ми е, че той носи абсолютно същия финансов риск, но сме длъжни да опитаме. Каквото се е случило до момента, ще бъде обект на проверки и разследвания. Колегите експерти ме уверяват, че на теория можем да свършим работата. Щом е възможно на теория, вярвам, че и на практика можем. Аз съм доказал много пъти, че когато се захвана с нещо, го довършвам до успешен край. На колко процента всъщност е изпълнен този проект? Над 86% е актуваното строителство и доставки. Практически до края на тази година ще завършим строителството, но системата трябва да тръгне. Не просто да я имаме и да стои като паметник, защото първо няма да се възползваме от толкова сложно и скъпо съоръжение. Второ, ще се наложи да я платим със средства от общината, не от оперативната програма. Това е големият риск. Съобщихте и за похарчени предварително 1,3 млн. лв. за изборите, а общините плащат на секционните избирателни комисии. Това значи ли, че не сте плащали на тези стотици хора? Разбира се, че платихме на съгражданите, които се бориха за това да осигурят демократичния вот. Трябваше да намерим тези пари. В момента харчим от текущите приходи и се чудим как да менажираме огромните просрочени задължения и липсващи пари по проекти, които в момента се изпълняват. Наистина задачата ни е много сложна. А сметките на общината блокирани ли са? Има запор за 1,038 млн. лв. от строителя на закрития басейн в кв. "Еленово" още от лятото. Току-що излезе окончателното съдебно решение, с което за пореден път стана ясно, че общината дължи тези пари и те трябва да бъдат платени. Строителят най-вероятно ще ги прибере през частния съдебен изпълнител. Тоест, вие сте сварили запорирани сметки? Да. Иначе делото се точи от 2016 г. Окончателното решение беше постановено през февруари т. г. След което, вместо да плати задължението, предишното ръководство е решило да започне нова процедура по отмяна на влязлото в сила съдебно решение и е поискало спиране на изпълнението. Кредиторът обаче има възможност да налага запор. Съответно той го е направил, а това упражнение ни струва около 15% допълнително увеличение на главницата и 50 000 лева допълнителни разноски. Това е резултат според мен от неразумното юридическо решение – вместо да започна ново производство, да се плати или да се търси споразумение със строителя, за което той лично ме увери, че е имал доброто желание и многократно е предлагал. Споменавате за 10 млн. лв., разпределени чрез инхаус възлагане. Това означава, че дейности, които общината е предоставила на свои фирми за изпълнение, са били превъзложени на други дружества. Бихте ли пояснили за какво по-точно става въпрос? Инхаус възлагането на обществени поръчки само по себе си не е лошо, не е и забранено. То е добро и е полезно, позволено е от закона, когато общинските дружества, на които общината възлага да свършат някаква работа, имат реалния капацитет да я изпълнят. В нашия случай са възложени поръчки за страшно много пари на дружества, които нямат никакъв капацитет да ги изпълнят. Съответно те са превъзлагали на други дружества, без конкурентни търгове и конкурси, което отваря огромна възможност за корупция, защото се пилеят пари за строителство и услуги на неконкурентни цени. А те са такива, каквито си прецени ръководството на общината, което пък е назначило управителите на дружествата. Може ли да дадете пример? Строителството на новия покрит пазар в Благоевград по оценки струва около 2 млн. лв. Възложен е на дружество "Биострой", което няма капацитет да е строител, а то е превъзлагало на други дружества, посочвани, доколкото разбирам, от ръководството на общината и при цени, договаряни по пряк начин, вместо реален търг. От Министерството на финансите какво казват за всичко това, включително за поискания от вас заем, с който да покриете текущите нужди за разплащане? Министерството на финансите е информирано за състоянието, с тях сме в много активен диалог за ликвидна подкрепа, защото трябва да посрещнем огромни задължения, а парите са похарчени. Тоест, ние имаме спешна нужда от подкрепа. МФ разбират нашата ситуация, затова започнахме стандартна процедура по Закона за публичните финанси - с решение на Общинския съвет поискахме безлихвен заем. Все още очакваме решение от МФ и се надяваме тази седмица въпросът да бъде решен. Амбицията ви е да съберете 3 млн. лв. от местни данъци и такси до края на годината. Как върви събираемостта? Към средата на ноември, когато встъпих в длъжност, прогнозата беше за 2,5-3 млн. лв. общо от местни данъци и такси, наеми и продажба на собственост. Всъщност едно от добре работещите звена, които заварих, е дирекция "Местни данъци и такси". През последните години има събираемост над средната за страната. Там нещата вървят добре, но чудеса не могат да се случат, тъй като бюджетът изначално беше планиран с много повече разходи, отколкото приходи. Тоест, добрата събираемост просто ще задържи дупката каквато беше предвидена, но няма да ни реши проблемите. Увеличението на местни данъци и такси от близо два пъти за 2024 г., което обявихте, как го посрещат вашите избиратели? Изобщо не става въпрос за двойно увеличение, а на няколко лева за по-голяма част от жилищата. Естествено никога никой няма да е доволен от вдигане на данъци и такси. Това е предложение, за което очаквам да се развие истинско обществено обсъждане. Отворени сме за предложения и коментари. Заседанието на Общинския съвет ще е публично. Очаквам граждани да се изкажат. Тежко е финансовото положение и аз разчитам, че ще успеем правилно да обясним, че това увеличение няма да се отрази сериозно като абсолютна стойност на всеки един, но ще доведе до допълнителни приходи, за да направим добри неща. Например до края на годината ще асфалтираме две улици, които месеци наред стоят разкопани. Хората ще могат да видят как всеки лев, който дават, се претворява в нещо добро за градската среда. А защо беше критиката на вашия предшественик Илко Стоянов, че не провеждате истинско публично обсъждане, както сте обещали преди изборите – с участието на кмета? Основателно ли е? Разбира се, че не е основателно. Местните данъци и такси се обсъждат преди края на годината и редът е да се направи публично предложение, което се публикува на сайта на общината. Самият г-н Стоянов никога не е правил обществено обсъждане, а знаете, че на два пъти, първо с 200% увеличи такса смет. Тогава общественото обсъждане беше направено чрез качване на сайта на общината. Г-н Стоянов, който бягаше от обществените обсъждания или показваше изнервеност на тях, няма никакво основание за критика тук. Какво в аванс преди изборите ви беше известно за финансовото й състояние и доколко тази информация се припокри с действителността? Знаехме го като цяло, тъй като беше ясно отразено в бюджета на община Благоевград. Аз тогава казах, че това е шокиращ бюджет, който щеше да представлява хляб и зрелища, но тъй като няма хляб, е само зрелища. Големият проблем е, че има много повече задължения и липсващи пари. Това нямаше как да го видим в бюджета. Сега е ясно и наистина смущаващо. Още повече, че по проектите, които довършваме, имаме нужда от налични пари, за да ги разплатим. Отделно са проектите, за които държавата е дала целевите средства. Трябва да търсим начин да ги изпълним, иначе трябва да ги върнем. Тоест, от една страна няма как да платим на изпълнителите, от друга – нямаме парите, за да ги върнем на държавата, ако не изпълним обектите. Как точно ще компенсираме тази огромна щета ще се занимаваме догодина. Всички тези факти разколебават ли ви в управлението или ви мотивират? Мотото на моята кампания беше "Благоевград може". Знаех, че наследството ще е трудно. Разбира се, не очаквах да е чак толкова тежко, но моята мотивация не просто не се намалява, а се увеличава. Виждам как хората имат сериозна надежда, виждам качествени хора в администрацията, на които трябва да се даде шанс да поемат отговорности и да свършат добра работа. И вярвам, че ще се случат страшно много хубави неща за Благоевград през следващите години, тъй че най-доброто предстои. Но с вас на този етап трябва да говорим най-вече за финансово оздравяване, за финансова дисциплина, ще имате ли възможности да правите и инвестиции? Точно това правим. Предложих и Общинският съвет прие още на първото работно заседание след тържественото - сливане на три от общинските предприятия с цел подобряване на тяхната ефективност и намаляване на разходите. Най-вероятно това ще доведе и до намаляване на броя хора, които работят там. Правим анализ на състоянието им, включително и на използваните за инхаус поръчки, за да преценим кои от тях трябва да останат. Или там, където няма капацитет, да бъде изграден, съответно към кои от тях трябва да се предприеме мярка - сливане или ликвидиране. В момента имаме общински дружества с назначени само управител или управител и счетоводител. Вярвам, всеки ще се съгласи, че от такова дружество няма смисъл. Предложихте заплатите на съветниците да са 1300 лв., а не 2100 лв., както поискаха те. Как бихте коментирал това Ваше предложение? Аз казах, че медалът има две страни. От една страна, всеки труд трябва да бъде оценяван и възнаграден. Трудът на общинските съветници не е толкова лесен, както изглежда отстрани. Освен това доброто възнаграждение на публичните служители е гаранция срещу корупцията. От друга страна трябва да сме наясно с реалното финансово състояние на общината и възможностите й да ги плаща. Тъй като възнагражденията на общинските съветници не са държавно делегирани, а идват от местния бюджет, е нормално да ги разположим там, където можем реално да се справим с бюджета. Много хора в момента ме питат: "А за това имаме ли пари?". Разходите на общината са били раздувани по популистки причини толкова дълго време, че не можем да кажем за какво имаме или нямаме пари. Дефицитът в бюджета е огромен. И трябва да решим бавно и внимателно кои са важните неща, да насочим парите към тях, а след това да надграждаме отново по приоритет. Очаквате ли още подводни камъни или и тези са достатъчни? Всеки ден излизат подводни камъни. В петък дойде изпълнителен лист - сметка за електричество, която не е платена в периода 2010-2013 г. Допреди няколко месеца са се водили дела. Община Благоевград е загубила и има изпълнителен лист срещу нея за 85 000 лв. Освен това е ясно, че част от европейските проекти нямат никакъв шанс да постигнат показателите си. Например за електрическия транспорт, който беше много широко рекламиран. Сега се оказва, че трябва да го субсидираме със сума между 400 и 800 хиляди лв. на година, което практически означава следващите 5 г. да купим тези електроавтобуси, които уж идват безплатно. Аз обаче искам да говорим за нещата, които ще направим оттук-нататък, а те са страшно много. Достатъчно е да запушим дупките на, според мен, фалшивите разходи през инхаус дружествата, за да насочим тези пари към асфалтиране на улици, изграждане на нови тротоари, към ВиК-проекти, към поддръжката на зелените площи. Това ще сложим като приоритет, вместо да се харчат пари за мними консултантски услуги, мними комуникационни планове и всякакви други докладчета по 10-15 страници, които ни струват 20-30-50-60 хиляди лева. Още един пример ще ви дам. Зарята със светлинно шоу, която беше за 5-ти октомври и практически съвпадна с началото на кампанията на бившия кмет Илко Стоянов, ни е струвала 62 000 лева. Ако мога да екстраполирам, това означава с тези пари да преасфалтираме над 1 км улици, а сме ги хвърлили в небето.

