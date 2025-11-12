"Управляващите си играят с огъня , "Лукойл" може да ни струва скъпо": Атанас Атанасов пред Аctualno (ВИДЕО)

Любопитно:

"Това, което се случва с "Лукойл", е игра с огъня. Законът, който приеха, е юридически нонсенс и може да има сериозни последици за държавата, включително арбитражи и финансови щети. Управляващите действат без план и без оценка на риска." Това заяви лидерът на ДСБ и съпредседател на "Продължаваме промяната - Демократична България" Атанас Атанасов в интервю за Студио Actualno.

Атанасов заяви, че управляващите се опитват да поемат контрол върху ключовите структури в сектора за сигурност и да превърнат службите в инструмент за политическо влияние. Той подготвяните законодателни промени, чрез които ръководителите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще бъдат избирани от парламентарното мнозинство, ще помогнат на управляващите да узурпират цялата репресивна власт. "Това, което се подготвя, ще лиши президента от правомощията му и ще превърне тези институции в политически зависими. Така се нарушава принципът на институционален баланс", коментира Атанасов.

Ситуацията с "Лукойл"

По думите му промените в Закона за особените управители, върху които президентът Румен Радев наложи вето, също носят сериозни рискове. "Това е юридически нонсенс - да се дава право на човек, който не е собственик, да се разпорежда с активите на частна компания. Това може да доведе до арбитражи и тежки финансови загуби за държавата", посочи той. Още: Купувач на "Лукойл Нефтохим": Тъкмо да подпишем и дойдоха санкциите

Атанасов определи като "хаотично и опасно" поведението на правителството по темата с дерогацията на руския петрол и ситуацията около "Лукойл Нефтохим Бургас". По думите му управляващите действат без ясен план и създават рискове за националната сигурност.

Той коментира и информацията, че руското посолство използва имот от 11 декара край язовир Искър, без правно основание. "България е обявена за неприятелска държава от Русия. Въпреки това нашите институции бездействат. Това е необяснимо и опасно", заяви председателят на ДСБ. Още: "Изпратили писмо в бутилка на САЩ и чакат Нептун": ПП-ДБ за плана на властта за "Лукойл"

"Бюджета на чантаджиите"

В разговора Атанасов засегна и проектобюджета за 2025 г., определяйки го като "бюджета на чантаджиите". Според него средствата се насочват към администрацията и структурите, зависими от управляващите, с цел политическа лоялност. "Парите не стигат, но се търси начин да се нахранят собствените гласоподаватели. Това не е финансова дисциплина, а подготвителен ход за избори", допълни той.

В заключение Атанасов подчерта, че най-голямата заплаха за България остава войната в Украйна и че "вместо да сме подготвени, властта избира отново да се сниши". Още акценти от интервюто вижте във видеото.

