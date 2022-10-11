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Ето кои са новите депутати от 9 МИР - Кърджали

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Ето кои са новите депутати от 9 МИР - Кърджали
Снимка: БГНЕС

След като ЦИК обяви имената на новите 240 народни представители в 48-ото Народно събрание ви представяме депутатите, които влизат от 9 МИР - Кърджали.

ДПС

Мукаддес Юсуф Налбант

Юзкан Байрам 

Адлен Шукри Шевкед 

Павлин Павлов Кръстев 

"Български възход"

Григор Александров Захариев

 

От 9 МИР Кърджали всички останали партии няма да имат представени народни представители в 48-ото Народно събрание.

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