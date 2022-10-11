Ето кои са новите депутати от 9 МИР - Кърджали

Поредно убийство на пътя, този път на таксиметров шофьор заради нарушено предимство. Какви мерки да се вземат?

Първо трябва сами да се погледнем, допълнителните мерки няма да помогнат

Да се завишат всички наказания по Закона за движение по пътищата и в Наказателния кодекс, свързани с хулиганство

Не мога да кажа

МВР и прокуратурата да се разчистят, защото само вземат пари и нищо не вършат