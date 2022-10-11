Ето кои са новите депутати от 9 МИР - Кърджали
ДПС
Мукаддес Юсуф Налбант
Юзкан Байрам
Адлен Шукри Шевкед
Павлин Павлов Кръстев
"Български възход"
Григор Александров Захариев
От 9 МИР Кърджали всички останали партии няма да имат представени народни представители в 48-ото Народно събрание.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ПОЛИТИКА:
Служебното правителство взе Любомир Каримански във финансовото министерство
Ето кои са новите депутати от 31 МИР - Ямбол
Ето кои са новите депутати от 30 МИР - Шумен
Калоян Методиев: Йотова да подаде оставка! Незабавно! Няма сто дни - веднага!
Ето кои са новите депутати от 29 МИР - Хасково
Ето кои са новите депутати от 28 МИР - Търговище
Ето кои са новите депутати от 27 МИР - Стара Загора
Ето кои са новите депутати от 26 МИР - София
Военните министри от НАТО се събират заради войната в Украйна
Редактор:
Ивелин Стоянов
Етикети: депутати 48 Народно събрание 48 Народно събрание