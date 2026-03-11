Община Кюстендил напредва с проекта за Регионалния център за устойчиви производства и логистика

При голям интерес кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и заместник-кметът Николай Дочев представиха проекта за изграждане на Регионален център за устойчиви производства и логистика по време на шестото заседание на подкомитетите за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил към Комитета за наблюдение на програма „Развитие на регионите“ 2021–2027. Кюстендил бе домакин на срещата, на която се обсъждат аспекти от изпълнението на програмата, предстоящи процедури по Фонда за справедлив преход и мерки за постигане на целите на регионалното развитие.

По време на заседанието проектът на Община Кюстендил предизвика сериозен интерес сред участниците. Идеята за създаването на Регионален център за устойчиви производства и логистика се разработва повече от една година от екипа на общината и е сред ключовите инициативи за икономическото развитие на региона. Проектът вече е представян пред редица национални и международни институции, сред които Европейската инвестиционна банка, Световната банка, представители на Европейската комисия, както и пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на енергетиката.

Представителят на Европейската комисия Йорг Лакенбауер благодари за гостоприемството на кмета и подчерта, че Фондът за справедлив преход е от ключово значение за трите региона и за осъществяването на зеления преход. Той припомни, че плащанията по фонда трябва да бъдат реализирани най-късно до 2026 г., което налага ускоряване на изпълнението и усвояването на средствата – предизвикателство не само за България, но и за други държави.

„Работим по мерки, които да смекчат и предотвратят евентуални загуби на средства“, допълни той.

Регионалният център за устойчиви производства и логистика има важно значение за икономиката на областта, тъй като всяко второ домакинство в Кюстендил се занимава със земеделие. На територията на областта има над 19 000 декара черешови насаждения и повече от 5 000 декара сливови и ябълкови градини.

”Основната идея е да скъсим веригата на доставки между производителите и потребителите. Така земеделските стопани ще могат да реализират продукцията си на по-добра цена и няма да бъдат толкова зависими от прекупвачи. В същото време искаме да насърчим сдружаването на производителите, за да могат по-лесно да излизат на по-големи пазари“, подчерта кметът Огнян Атанасов. Той подчерта, че центъра ще създаде условия местните производители по- лесно да намират пазар за продукцията си, ще насърчи сдружаването им, „за да могат да бъдат по-конкурентни, да излизат на по-големи пазари и да получават по-добра цена за своя труд.“

Предвижда се центърът да бъде изграден върху терен от около 15 декара в района на бившия животински пазар в Кюстендил, а индикативната стойност на инвестицията е приблизително 12 милиона евро. В модерната база ще бъде създадена инфраструктура за приемане, охлаждане чрез хидрокулер, сортиране по цвят, калибър и качество, опаковане и съхранение на земеделска продукция.

Като част от проекта ще бъде разработена и електронна платформа за B2B и B2C търговия, която ще даде възможност както за директни доставки до крайни клиенти, така и за износ на по-големи количества продукция към партньори в страната и чужбина.

„Всяко второ домакинство в Кюстендил има черешови насаждения и търси начин да реализира продукцията си на най-добра цена. С този проект създаваме условия това да се случва именно тук – в нашия регион“, допълни кметът.