232 дни до Париж 2024: Болното ѝ дете върна Оксана в гимнастиката, за да счупи човешките лимити

Спортната гимнастика е един от най-трудните и взискателни олимпийски спортове, изпълнен със сериозни физически натоварвания и непрестанно психическо напрежение. Тези характеристики, в съвкупност с високите цели и ежедневните рискове от контузии, правят гимнастиката непосилна за дълги състезателни кариери.

Една жена обаче направи на пух и прах стереотипите за краткотрайни кариери в гимнастиката. Нейното име е Оксана Чусовитина, а след броени месеци тя е напът да участва за рекорден девети път на олимпийски игри - и то на почти 50-годишна възраст! Но нищо от това нямаше да се случи, ако не бяха трудностите в нейния живот...

Оксана Чусовитина е узбекистанка, родена на 19 юни 1975 година в тогавашния Съветски съюз. Израства като най-малката в семейство с четири деца. Определя се като буйно дете, което по цял ден се катери по покриви, обикаля мазетата, играе на улицата и носи бездомни животни в дома на родителите си. С две думи: мечтано детство.

Тази енергия на Оксана не може да се задържи между четири стени - затова и нейният брат започва да я води с него на тренировки по гимнастика, за да не стои сама вкъщи. Едва на 8 години Оксана Чусовитина се влюбва в гимнастиката - и за разлика от брат ѝ, който се отказва не след дълго, тя продължава с този спорт вече 40 години.

Гимнастиката обаче трябва да върви ръка за ръка с учението - и Оксана няма друг избор, освен да носи отлични оценки вкъщи, за да може да продължи да тренира любимия си спорт. "Майка ми вярваше, че спортът е само за забавление, че все пак трябва да се учи. Винаги съм учила много, за да ме пускат на тренировки. За майка ми тренировките по гимнастика бяха номер две или номер три. Най-важното нещо беше да уча", споделя Оксана, която по-късно ще превърне спорта в професия.

На 13-годишна възраст Чусовитина става шампионка на СССР за девойки. Някъде там разбира, че освен желание, има и голям талант. В началото на 90-те години тя жъне първите си успехи в световната гимнастика при жените, ставайки световна шампионка като съветски състезател. Нейното първо участие на олимпийски игри обаче е под флага на Общността на независимите държави, тъй като СССР се разпада.

Оксана Чусовитина дебютира на олимпийската сцена на Игрите в Барселона през 1992 година, където печели злато в отборната надпревара. От следващата година Чусовитина вече има правото да представя родината си Узбекистан, която вече е независима от СССР. Тя участва и на Олимпийските игри в Атланта (1996 г.) и в Сидни (2000 г.), където не стига до почетната стълбичка. Тогава, след три олимпийски участия, Чусовитина решава да сложи край на състезателната си кариера.

Животът обаче бе предвидил за Оксана съвсем различна мотивация да продължи да се занимава професионално с любимия си спорт. През 2002 година двегодишният син на Чусовитина - Алишър, е диагностициран с коварното заболяване левкемия. Семейството на Чусовитина е принудено да замине за Германия, където да започне лечение на сина ѝ, а Оксана решава да се завърне към гимнастиката, за да се разтовари от стреса покрай заболяването. А още през 2004-а, в Атина, Оксана отново се завръща на олимпийската сцена - три години след "пенсионирането" си.

В Германия Оксана и нейното семейство получават финансова подкрепа от местната гимнастическа общност - и благодарение на това успяват да плащат лечението на техния син. По-късно в знак на благодарност Чусовитина започва да се състезава под флага на Германия. Това се случва в периода 2006 - 2012 година, като участва за немския отбор на две олимпиади - Пекин 2008 и Лондон 2012. Именно в Пекин Чусовитина печели и втория си олимпийски медал - сребро на прескок.

Най-голямото чудо в живота на Оксана обаче се случва след спечеления медал в Пекин. В болницата на нейното дете ѝ съобщават, че Ашър вече е напълно здрав - близо шест години след началото на битката с левкемията. Това дава нови сили на Чусовитина да продължи да се занимава с гимнастиката - спортът, който я съхрани психически през тези дълги шест години.

Оксана Чусовитина успява да се класира на Олимпийските игри в Рио през 2016-а, а след това участва и на Игрите в Токио през 2021-ва, превръщайки се в първата гимнастичка в света, участвала на осем олимпиади. На 46 години Чусовитина отново излезе на олимпийската сцена, за да защити честта на Узбекистан; макар и нейната родина да я лиши от възможността да бъде знаменосец, и то без никакво обяснение...

Токио 2020 трябваше да бъде последната олимпиада в невероятната кариера на Олександра Чусовитина. Но тя просто не иска да спира да прави това, което обича - да се състезава. В края на октомври тази година стана ясно, че 48-годишната узбекистанка ще тренира за 9-о поредно олимпийско участие на Игрите в Париж 2024.

През лятото на следващата година Чусовитина ще бъде на 49 години - и ще опита за пореден път да смая света и да счупи представите за човешките възможности. С над 40-годишната си гимнастическа кариера, изпълнена с множество перипетии в личен план, Оксана Чусовитина е пример за това, че в живота няма невъзможни неща - стига да ги поискаш със сърцето си.

Автор: Стефан Йорданов

