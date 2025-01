8 януари - датата на родните ски! Точно 45 години след Попангелов българин пак е на върха!

8 януари ще остане в историята като датата на българските ски! Точно 45 години след като Петър Попангелов триумфира в Ленгрис, Германия и стана първият ни сънародник, спечелил състезание от Световната купа по ски алпийски дисциплини, отново българин е на върха! Алберт Попов постигна първи успех в кариерата си. Той направи феноменален втори манш, за да победи в нощния слалом в Мадона ди Кампильо (Италия).

Нашият състезател даде осмо време в първия манш, но изпълни перфектна втора част и стигне до втори подиум за Световната купа след третото си място в САЩ през 2023 г. Попов се превърна във втория българин, който стъпва най-отгоре на почетната стълбичка. Постигна го на същата дата като Попангелов - 8 януари. Няма нищо случайно!

ALBERT POPOV TAKE A BOW 🏆👏



Bulgaria's Popov just took his very first World Cup 𝑾𝑰𝑵 in some incredibly challenging conditions, and at the infamous Madonna di Campiglio no less 🤯#FISAlpine #SkiWorldCup pic.twitter.com/3vPVDgtOfc