22 януари 2026, 21:23 часа 684 прочитания 0 коментара
Ивет Лалова с позиция след допинг скандала - никога не е приемала съзнателно забранени вещества

Най-успешната ни състезателка в спринта Ивет Лалова излезе с позиция след допинг скандала от последните часове, при който стана ясно, че е открито забранено вещество в нейна проба от 2016 година. От агенцията KEY Academy, която представлява Лалова, внесоха уточнение от нейно име. От текста става ясно, че е започнала процедура и няма окончателно решение дали Лалова е уличена с допинг, или не. Освен това се допълва, че Лалова никога не е приемала съзнателно забранени вещества, като тепърва предстоят още процедурни стъпки, които да изяснят дали е нарушила антидопинговите правила.

Ето и позицията на Ивет Лалова, представена от KEY Academy:

"На 22 януари 2026 г. ITA публикува официално съобщение на уебсайта си, че при повторен анализ на проба, предоставена от Ивет Лалова-Колио на 17 август 2016 г. по време на Олимпийските игри в Рио 2016, е отчетен неблагоприятен аналитичен резултат (Adverse Analytical Finding - AAF) за Остарин (ostarine glucuronide). Публикацията на ITA представлява уведомление за започнала процедура по казус, а не окончателно решение.

Процедурата предвижда спортистът да има право да поиска отваряне и анализ на проба Б, като резултатът от нея ще определи следващата фаза. В случай, че анализът на проба Б потвърди резултата от първата, процедурата продължава към етап, в който атлетът има възможност да представи обяснения и доказателства по случая.

Ивет Лалова-Колио никога не е приемала съзнателно забранени вещества и ще упражни в пълен обем правото си на анализ на проба Б и защита пред компетентните органи.

Откритото вещество (Остaрин) е в списъка със забранени вещества от далечната 2008 г. и е лесно откриваем, дори с по-стари методи на анализ. Остарин е сред субстанциите, за които антидопингови и спортни институции през годините многократно са предупреждавали, че съществува реален риск от неумишлено излагане, включително чрез хранителни добавки със замърсени или недекларирани на етикета съставки.

В официално съобщение американската анти-допинг агенция (USADA) посочва, че в техния списък с високорискови продукти има 72 продукта, съдържащи Остарин, като при 19 от тях веществото не е декларирано на етикета. Паралелно, научни публикации обобщават документирани случаи на хранителни добавки, замърсени с Остарин, с което подчертават, че дори минимални следи от субстанцията могат да доведат до неблагоприятни аналитични резултати. Това е общ контекст по темата и не следва да се правят изводи по конкретния случай преди резултата от проба Б и официалните следващи процедури, но е важна информация.

Молим медиите да подхождат с необходимата прецизност към терминологията и фактите, като отчитат, че на този етап става дума за AAF при повторен анализ и за процедура в ход, а не за финално решение. Използването на термини като "уличиха" или "уличен" не са коректни на този етап.

В лицето на Ивет Лалова-Колио българският спорт има един от най успешните и последователни защитници на честната и чиста конкуренция и заслужава да отстояваме нейното име и репутация с всички законни средства."

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Лека атлетика Ивет Лалова допинг
