Лудост в последните секунди: победа с хвърляне от видеоигра на Европейското по борба (ВИДЕО)

На Европейското първенство по борба до 23 години, в категорията до 86 килограма, станахме свидетели на истинска драма в последните секунди на 1/4-финалния двубой между Божигит Исламгереев, който се състезава за Русия и Рахим Магамадов, който представлява Франция. До самия край на срещата, Магамадов доминираше на тепиха, като водеше с 8:5. Но при оставащи 7 секунди, Исламгереев направи неъзможното и с хвърляне, сякаш излязло от видеоигра, спечели 4 точки, които го изпратиха на 1/2-финал.

Исламгереев имаше проблеми още в началото на срещата

Още в самото начало на срещата Исламгереев получи контузия в главата. Руснакът легна на тепиха и след известно време се наложи медицинско лице да влезе и да му помогне. Прекъсването на срещата беше над минута, но след това Исламгереев продължи. Въпреки всичко руснакът поведе с 1 точка след малко над 2 минути борба. След около минута, срещата отново беше прекъсната, зада се се окаже медицинска помощ на Исламгереев. Този път проблемът му беше в коляното.

Mortal Kombat? At the European Wrestling Championship, one of the most spectacular throws in sports history was recorded. pic.twitter.com/rP5Rbi5InO — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026

Магамадов обърна резултата

Последва обрат в резултата. При оставащо време по-малко ото минута Магамадов водеше в резултата с 6:1. Когато от срещата оставаха 38 секунди Исламгереев намали разликата до 6:3. Но това не трая дълго, тъй като французина направи резултата 8:3 при оставащи едва 20 секунди. Руснакът все пак върна още 2 точки, като избута противника си извън тепиха.

Исламгереев победи с хвърляне от видеоигра

И тук дойде магията. От срещата остаха да изтекат едва 7 секунди. Часовникът поднови времето, а Исламгереев хвана противника си през кръста, скочи над главата му и с хвърляне, сякаш излязло от видеоигра, го хвърли на тепиха. Това донесе 4 точки на руснака и след всички премеждия, през които премина, той се класира за 1/2-финалите.

