Напук на заявките на Златева - руският език май ще остане преобладаващ в българската борба

Държавното първенство по борба в Сливен показа едно - много от натурализираните състезатели от Русия превъзхождат българските борци, което пък дава предпоставки България отново да се състезава с атлети, родени предимно в Русия. Напук на заявките на Станка Златева, че в българската борба ще се говори изцяло на български език, изглежда, че руският ще си остане преобладаващ: с шестима борци от Русия, които си заслужиха правото да представят България на Европейското първенство в Тирана.

Шестима борци от Русия си заслужиха място в отбора на България за Европейското в Тирана

Припомняме, че Златева пое властта в Българската федерация по борба с обещания, че ще сложи край на натурализирането на чужди състезатели и ще даде път на българските борци. Въпреки нейните непрестанни опити от последните месеци, изглежда, че това няма да стане толкова лесно, особено когато натурализираните борци се представят по-добре. Борците от ЦСКА доминираха на Държавното първенство в Сливен, а злато спечели и олимпийският шампион Семен Новиков.

На този етап се очертава България да бъде представена от поне шестима родени в Русия борци, и то само в свободния стил, съобщава bTV. Шампиони на Държавното първенство станаха последният натурализиран борец Шамил Мамедов (65 кг), както и Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев (96) и Ален Хубулов (125). Другият борец е Семен Новиков, който представя България на Европейското миналата година, но след това не бе допуснат до участие за Световното.

Междувременно на Държавното първенство в Сливен се стигна до грозни сцени - борец побесня, съдийка му удари юмрук, а майка му ѝ налетя на бой.