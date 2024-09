Олимпийска атлетка със 75% изгаряния по тялото след брутално нападение от приятеля ѝ

Представителката на Уганда в маратона Ребека Чептегей, която участва на Олимпийските игри в Париж миналия месец, е получила изгаряния на над 75% от тялото си, след като приятелят ѝ я е залял с бензин. Чептегей е в критично състояние в болница в Елдорет, Кения, след нападението в неделя следобед, съобщават местните медии.

Полицейският командир на окръг сподели пред вестник The star, че приятелят на Чептегей, назован като Даниел Ндиема Марангач, е купил туба с бензин, която излял върху партньорката си и я е запалил по време на спор между двамата. Ндиема, който също е получил изгаряния, е настанен в същата болница. В полицейски доклад се посочва, че инцидентът е станал около 14 часа в неделя. Съседите са помогнали за потушаването на пламъците, според местни съобщения, като и двамата пострадали са били приети в болница със сериозни изгаряния.

