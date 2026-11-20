Българската биатлонистка Лора Христова се превърна в една от големите сензации на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026, след като спечели бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра. Историческият успех промени статута на 23-годишната състезателка, но не и отношението ѝ към спорта. В навечерието на новия сезон Христова призна, че продължава да преследва още по-високи цели.

Лора Христова се върна към най-големия успех в кариерата си

На 11 февруари 2026 година биатлонистката от Троян изненада голяма част от световния елит, като се качи на олимпийския подиум. Отличието ѝ донесе международно признание и значително по-голям интерес към нейната кариера. В интервю за италианското издание Fondo Italia, дадено по време на подготовката ѝ във Вал Мартело, Христова си припомни емоциите от незабравимото постижение.

"Сбъднах мечтата си и съм толкова щастлива, че успях да го постигна толкова млада. Сега имам възможността да преследвам големи цели", заяви българката.

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Олимпийският бронз не е променил амбициите на българката

Въпреки че медалът я превърна в едно от най-разпознаваемите лица на българския зимен спорт, Христова е категорична, че успехът не е променил характера ѝ и начина, по който подхожда към тренировките. Тя призна, че през лятото е имала значително повече публични ангажименти и срещи, но биатлонът остава основният ѝ приоритет.

"Имах много ангажименти и срещи това лято, но освен това нищо не се е променило - все още съм същата. Биатлонът означава същото за мен. Той е основна част от моята личност. Ще продължа да преследвам целите си и да давам всичко от себе си в тренировките и състезанията", подчерта олимпийската медалистка.

Следващото голямо предизвикателство пред Христова е сезон 2026/27 за Световната купа по биатлон, който започва в края на ноември във финландския зимен център Контиолахти.

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