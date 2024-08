Олимпийски медалисти се оплакаха от качеството на отличията - доста са крехки (ВИДЕО)

Олимпийските игри в Париж са към своя край и по-голямата част от медалите, които трябваше да се раздадат по време на най-големия спортен форум вече са връчени на притежателите. Оказа се обаче, че отличията не са това, което са очаквали спортистите и са доста крехки.

За това алармираха бронзовият медалист в скейтборда Найджа Хюстън и олимпийската шампионка по спортна гимнастика Ребека Андраде, която спечели още два сребърни и един бронзов медал във френската столица.

Американският скейтбордист пусна видео в социалните мрежи, на което показва състоянието на бронзовия си медал само дни, след като го получи. Покритието на отличието се е излющило и отдолу си личи материалът, от който е изработено.

Nyjah Huston, medalhista de bronze do Skate Street, grava vídeo exibindo o desgaste da medalha olímpica após o contato com a pele.



"As medalhas são bonitas quando estão novas, mas depois que entrar em contato com a pele, com suor, e depois de deixar meus amigos usarem no fim de… pic.twitter.com/yT8x6cVmrQ