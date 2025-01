Почина "Мистър Бейзбол" - една от най-големите икони в американския спорт

Една от най-големите икони в американския бейзбол - Боб Юкър, почина на 90-годишна възраст. Придобил прозвището "Мистър Бейзбол", Юкър посвети целия си живот на любимата игра и любимия клуб Милуоки Брюърс: първо като състезател, а после и като спортен коментатор. Той напусна земния си път в четвъртък след битка с рака, започнала в началото на 2023 година - и продължила близо две години.

We are saddened to learn of the passing of Bob Uecker, a legendary ambassador for our game.



After a six-year playing career with the Braves, Cardinals and Phillies from 1962-67, Uecker spent more than half a century as “Voice of the Brewers” beginning in 1971.



Uecker’s… pic.twitter.com/0YUxvfYUd3