19 февруари 2026, 14:18 часа 502 прочитания 0 коментара
Пореден скандал в борбата - не допуснаха дете-чудо до състезание

Млад талант в борбата, определян от своите треньори като истинско дете-чудо, не получи право да участва в държавното лично първенство за деца. Причината е, че няма постоянно местожителство в България и не притежава български паспорт. От Спортен клуб „Борба“ – Плевен, където тренира момчето, заявиха, че не са получили официален документ с подобно решение от Управителния съвет на федерацията по борба. От своя страна от федерацията излязоха с позиция, че правилата трябва да се прилагат еднакво към всички. Според тях това е необходимо, за да се гарантират честността и отговорността – както към децата и техните родители, така и към клубовете и треньорските щабове.

Липса на български паспорт се оказа пречка за участие на талантливия Нурдин Абдулиев в първенството

Миналогодишният златен медалист от същото първенство 10-годишният Нурдин Абдулиев беше силно разстроен след отказа за участие. Той е родом от Киргизстан, но вече живее в България от 5 години заедно със семейството си. Тази година те ще получат и документ за постоянно жителство.

Станка Златева

Елиза Кадралиева, майка на Нурдин: "Това беше просто ужас, детето беше просто много сломено, нощно време не е спало, наистина беше тежко. Те всички видяха какво беше положение му, беше много голям стрес. Тази година взимаме документи за постоянно пребиваване, а тя казва не, само с български паспорти." 

Цоло Божилски, президент на СК "Борба", Плевен: "Това е кощунство към децата. Така не може. Това дете е на 10 години, това дете ще изживява всички тези неща, които се случват с него. Ние нямаме документ, няма някъде, където да е отразено примерно решението на УС и ние с пълното си право завеждаме детето да участва на самото състезание. На самото състезание като повдигнахме въпроса, тя казва така: Аз сега ще извикаме треньорите, ако те се съгласят да участва, ще го пуснем."  

Не всички обаче били единодушни. В позиция от Българската федерация по борба уточниха, че правилата, приети от нея следва да бъдат спазвани от всички. И призоваха клубовете и треньорите към отговорност при подготовката и при подаването на заявки за участие.

Кристин Попова
борба българска федерация борба
