Саръбоюков продължава да блести! Отстъпи само пред олимпийски медалист с много силен резултат

Божидар Саръбоюков продължава със силното си представяне от началото на сезона! На турнира от Световния атлетически тур в зала в Острава (Чехия) 20-годишният ни талант постигна впечатляващ резултат от 8.12 метра и завърши на второ място в надпреварата на скок дължина. Българинът отстъпи единствено пред бронзовия олимпийски медалист от Игрите в Париж Матиа Фурлани, който завърши с постижение от 8.23 метра.

Саръбоюков стартира колебливо състезанието. Той направи три фала в първите си опити. При четвъртия нашият представител се приземи на 7.92 метра. Последва по-силен резултат за възпитаника на Димитър Карамфилов - 8.00 метра, а най-доброто бе запазено за последния шести скок, когато 20-годишният българин записа 8.12 метра. Фурлани от своя страна се приземи на 8.23 метра при петия си опит, с което изравни постижение №1 в света за сезона на Тобиас Монтлер. Шведът пък остана трети с 8.01 метра.

ОЩЕ: Силен старт на сезона в зала и нови избухвания на шосе: "Бегачите" през януари 2025 г. (ОБЗОР)

In his first competition of 2025, Mattia Furlani 🇮🇹 equalled the men's Long Jump World Lead (WL) at the Czech Indoor Gala, going out to a mark of 8.23m to win!



He beat a consistent Bozhidar Saraboyukov 🇧🇬 who reached 8.12m on his last attempt, and Thobias Montler 🇸🇪 with 8.01m. pic.twitter.com/OpJvFfncto