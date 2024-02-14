Спорт по телевизията днес - 14 февруари 2024 г.
8:30 ч. Плуване, Световно първенство, BNT 3
12:00 ч. Тенис, ATP 500: Ротердам, Max Sport 1
12:00 ч. Футбол, Джонбук - Поханг Стийлърс, Nova Sport
Григор Димитров играе с Лоренцо Сонего
14:00 ч. Тенис, ATP 500: Ротердам, Max Sport 1 (Кога е мачът Григор Димитров - Лоренцо Сонего)
14:00 ч. Футбол, Банкок Юнайтед - Йокохама Маринос, Nova Sport
14:30 ч. Снукър, Уелс оупън, Eurosport 1
15:00 ч. Колоездене, Обиколка на Андалусия, Eurosport 2
16:00 ч. Тенис, ATP 500: Ротердам, Max Sport 1
16:00 ч. Футбол, Насаф - Ал Аин, Nova Sport
Европейското по вдигане на тежести в София продължава
17:00 ч. Вдигане на тежести, Европейско първенство, жени до 59 кг, Ring BG
17:00 ч. Колоездене, Обиколка на Алгарв, Eurosport 2
18:00 ч. Плуване, Световно първенство, BNT 3
18:30 ч. Тенис, ATP 250: Буенос Айрес, Max Sport 2
18:45 ч. Биатлон, Световен шампионат в Нове Место, Eurosport 2
20:00 ч. Футбол, Ал Файха - Ал Насър, Nova Sport
20:00 ч. Вдигане на тежести, Европейско първенство, мъже до 67 кг, Ring BG
Европейско по борба
20:00 ч. Борба, Европейско първенство, BNT 3
20:30 ч. Тенис, ATP 500: Ротердам, Max Sport 1
20:30 ч. Тенис, ATP 250: Буенос Айрес, Max Sport 2
21:00 ч. Снукър, Уелс оупън, Eurosport 1
21:30 ч. Волейбол, Тренто - Лубе Чивитанова, Max Sport 3
Шампионска лига
22:00 ч. Футбол, Лацио - Байерн Мюнхен, BTV Action
22:00 ч. Футбол, ПСЖ - Реал Сосиедад, Ring BG
22:00 ч. Футбол, Милуол - Ипсуич, Diema Sport 2
22:30 ч. Тенис, ATP 500: Ротердам, Max Sport 1
23:30 ч. Тенис, ATP 250: Буенос Айрес, Max Sport 2
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Европейско първенство по вдигане на тежести Световно първенство по плуване ATP Ротердам