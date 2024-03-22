Спорт по телевизията днес - 22 март 2024 г.
10:00 ч. Голф, Singapore Classic, Max Sport 3
10:45 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Заалбах Хинтерглем, Eurosport 1
12:15 ч. Ски алпийски дисциплини, Световна купа в Заалбах Хинтерглем, Eurosport 1
12:35 ч. Moto GP, първа тренировка в Португалия, Max Sport 3
13:20 ч. Фрийстайл ски, Световна купа в Идре, Eurosport 2
13:30 ч. Снукър, Уърлд Оупън, Eurosport 1
България - Танзания
15:00 ч. Футбол, България - Танзания, BNT 3
15:00 ч. Колоездене, Е3 Класик, Еurosport 2
16:30 ч. Футбол, Северна Македония - Молдова, Diema Sport 2
16:30 ч. Ски скокове, Световна купа в Планица, Eurosport 1
16:50 ч. Moto GP, втора тренировка в Португалия, Max Sport 3
Мастърс Маями
17:00 ч. Тенис, ATP 1000: Маями, Max Sport 1
17:30 ч. Колоездене, Обиколка на Каталуния, Eurosport 2
17:45 ч. Фигурно пързаляне, Световен шампионат в Монреал, Eurosport 1
17:55 ч. Волейбол, мач от 1/4-финалите на "Демакс+" лига, жени, BNT 3
18:00 ч. Футбол, Азербайджан - Монголия, Nova Sport
18:00 ч. Футбол, Армения - Косово, Diema Sport 1
19:00 ч. Футбол, Норвегия - Чехия, Diema Sport 2
19:00 ч. Тенис, ATP 1000: Маями, Max Sport 1
19:00 ч. Кърлинг, Световен шампионат в Сидни, Канада - Шотландия, Eurosport 1
19:30 ч. Волейбол, Монтана - ЦСКА, Max Sport 2
20:00 ч. Баскетбол, Цървена Звезда - Болоня, Max Sport 3
20:00 ч. Голф, PGA тур, "Валспар чемпиъншип", Eurosport 2
21:00 ч. Бокс, бойно събитие #58 София, Diema Sport 3
21:00 ч. Тенис, ATP 1000: Маями, Max Sport 1
21:15 ч. Баскетбол, Панатинайкос - Барселона, Max Sport 4
21:45 ч. Футбол, Нидерландия - Шотландия, Diema Sport 2
21:45 ч. Футбол, Турция - Унгария, Nova Sport
21:45 ч. Баскетбол, Байерн Мюнхен - Макаби Тел Авив, Max Sport 2
22:00 ч. Бокс, Галавечер от Лондон, Max Sport 3
22:00 ч. Фигурно пързаляне, Световен шампионат в Монреал, Eurosport 1
22:30 ч. Футбол, Испания - Колумбия, Diema Sport 1
23:00 ч. Тенис, ATP 1000: Маями, Max Sport 1
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Национален отбор по футбол Мастърс Маями