Webground
Днес 94 Вчера 248

Спорт по телевизията днес - 28 февруари 2024 г.

269
Спорт по телевизията днес - 28 февруари 2024 г.
Снимка: iStock

Спортът в българския телевизионен ефир в сряда, 28 февруари 2024 година:

12:00 - 16:00 ч. Тенис, ATP 500: Дубай, Max Sport 1

14:30 ч. Футбол, Хебър Пазарджик - Пирин Благоевград, Diema Sport 1

15:00 ч. Футбол, Астерас Триполис - Кифисия, Nova Sport

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

15:30 ч. Колоездене, Трофей на Лайгуеля, Eurosport 1

17:00 - 21:00 ч. Тенис, ATP 500: Дубай, Max Sport 1

17:00 ч. Футбол, Атромитос - Ламия, Nova Sport

ЦСКА - Арда за Купата на България

17:30 ч. Футбол, ЦСКА - Арда Кърджали, Diema Sport 1

ЦСКА

18:00 ч. Волейбол, Банк - Лас Палмас, Max Sport 4

19:00 ч. Футбол, Сасуоло - Наполи, Max Sport 3

19:00 ч. Волейбол, Ястжембски - Пиаченца, Max Sport 2

20:00 ч. Футбол, Пансерайкос - ПАОК, Diema Sport 2

21:00 ч. Волейбол, Скандичи - Екзаджъбашъ, Max Sport 4

Челси, Манчестър Юнайтед и Ливърпул играят за ФА Къп

21:30 ч. Футбол, Челси - Лийдс, Diema Sport 3

21:30 ч. Волейбол, Лубе Чивитанова - Халкбанк Анкара, Max Sport 2

21:45 ч. Футбол, Нотингам - Манчестър Юнайтед, Diema Sport 1

21:45 ч. Футбол, Интер - Аталанта, Max Sport 3

21:45 ч. Футбол, Уулвърхемптън - Брайтън, Nova Sport

22:00 ч. Футбол, Ливърпул - Саутхемптън, Diema Sport 2

22:00 ч. Футбол, Руан - Валансиен, Max Sport 1

ОЩЕ: ВАР-ът на Actualno: Кога ЦСКА ще си признае грешката "Ел Маестро"?

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ОЩЕ СПОРТ:

Първо участие, второ място: Успех в шаха за училището в Рударци

Поклон: Кобрата наруши подготовката си за мача с Чар, за да зарадва ученици в Раковски

Велико! България има европейска шампионка по фехтовка (СНИМКИ)

Почина емблематичен български гимнастик

Спорт по телевизията днес - 26 февруари 2024 г.

Силно класиране за Станимир Беломъжев в Световната купа по ски ориентиране

Младите биатлонистки с истинско геройство, България е 6-а на младежкото световно първенство

Станимир Беломъжев завоюва сребро от Световната купа по ски ориентиране в Естония

155 дни до Париж 2024: Точните мерници в 6-звездния елитен клуб на България

Почина един от най-великите български треньори

Етикети:

Предишна новина Предишна
Новините от днес
Следваща Следваща новина
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Още спорт

Станимир Беломъжев завоюва сребро от Световната купа по ски ориентиране в Естония
Станимир Беломъжев завоюва сребро от Световната купа по ски ориентиране в Естония
155 дни до Париж 2024: Точните мерници в 6-звездния елитен клуб на България
155 дни до Париж 2024: Точните мерници в 6-звездния елитен клуб на България
Почина един от най-великите български треньори
Почина един от най-великите български треньори
Габи Георгиева пред Actualno.com: Финал в Париж ще бъде равностойно на медал (ВИДЕО)
Габи Георгиева пред Actualno.com: Финал в Париж ще бъде равностойно на медал (ВИДЕО)
Чар към Кобрата: Ти си аматьор, не си постигнал нищо в професионалния бокс
Чар към Кобрата: Ти си аматьор, не си постигнал нищо в професионалния бокс
Това са 6 от най-добрите фитнес центрове в София
Това са 6 от най-добрите фитнес центрове в София
Кобрата преди боя си с Чар: Ще дам всичко от себе си, за да имаме в България световен шампион по бокс
Кобрата преди боя си с Чар: Ще дам всичко от себе си, за да имаме в България световен шампион по бокс
Историческо: 8-годишно дете победи гросмайстор в класически шахматен турнир
Историческо: 8-годишно дете победи гросмайстор в класически шахматен турнир
Карлос Насар остана с наполовина орязана премия за европейската титла в щангите*
Карлос Насар остана с наполовина орязана премия за европейската титла в щангите*
Недостижим успех: Карлос Насар сътвори най-силното постижение от цялото Европейско в София
Недостижим успех: Карлос Насар сътвори най-силното постижение от цялото Европейско в София
Часът настъпи: Кубрат Пулев и Махмуд Чар застават лице в лице в София
Часът настъпи: Кубрат Пулев и Махмуд Чар застават лице в лице в София
Спорт по телевизията днес – 20 февруари 2024 г.
Спорт по телевизията днес – 20 февруари 2024 г.

Интервю

Още
Проси ли си сглобката наказателен вот и има ли кой да го обере: Геновева Петрова от "Алфа Рисърч" (ВИДЕО)

Острият тон в управляващата коалиция доведе до все по-често ...

Студио Actualno
Виж още
Последни
Първо участие, второ място: Успех в шаха за училището в Рударци
Първо участие, второ място: Успех в шаха за училището в Рударци

Блестящо представяне на отбора на училище "ОУ Св. Климент Охридски", Рударци в общинския турнир по шахмат за ученици, чийто организатор е Община...

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Почина големият български актьор Славчо Пеев
Почина големият български актьор Славчо Пеев

Почина големият български актьор Славчо Пеев. "Светлина Славе и благодаря за смислените мигове. Аплодисменти и поклон!". Това написа преди...

НАЙ-ПОПУЛЯРНИ
222 оригинални пожелания за рожден ден, с които ще ви запомнят
222 оригинални пожелания за рожден ден, с които ще ви запомнят

Съдържание: 1Пожелания за рожден ден на мъж 2Пожелания за рожден ден на жена 3Пожелания за рожден ден на дете 4 100 Страхотни пожелания...