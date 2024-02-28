Спорт по телевизията днес - 28 февруари 2024 г.
12:00 - 16:00 ч. Тенис, ATP 500: Дубай, Max Sport 1
14:30 ч. Футбол, Хебър Пазарджик - Пирин Благоевград, Diema Sport 1
15:00 ч. Футбол, Астерас Триполис - Кифисия, Nova Sport
15:30 ч. Колоездене, Трофей на Лайгуеля, Eurosport 1
17:00 - 21:00 ч. Тенис, ATP 500: Дубай, Max Sport 1
17:00 ч. Футбол, Атромитос - Ламия, Nova Sport
ЦСКА - Арда за Купата на България
17:30 ч. Футбол, ЦСКА - Арда Кърджали, Diema Sport 1
18:00 ч. Волейбол, Банк - Лас Палмас, Max Sport 4
19:00 ч. Футбол, Сасуоло - Наполи, Max Sport 3
19:00 ч. Волейбол, Ястжембски - Пиаченца, Max Sport 2
20:00 ч. Футбол, Пансерайкос - ПАОК, Diema Sport 2
21:00 ч. Волейбол, Скандичи - Екзаджъбашъ, Max Sport 4
Челси, Манчестър Юнайтед и Ливърпул играят за ФА Къп
21:30 ч. Футбол, Челси - Лийдс, Diema Sport 3
21:30 ч. Волейбол, Лубе Чивитанова - Халкбанк Анкара, Max Sport 2
21:45 ч. Футбол, Нотингам - Манчестър Юнайтед, Diema Sport 1
21:45 ч. Футбол, Интер - Аталанта, Max Sport 3
21:45 ч. Футбол, Уулвърхемптън - Брайтън, Nova Sport
22:00 ч. Футбол, Ливърпул - Саутхемптън, Diema Sport 2
22:00 ч. Футбол, Руан - Валансиен, Max Sport 1
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: ФА Къп Купа на България ЦСКА